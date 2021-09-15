「后里好梨 乎哩好禮」上傳照片至粉絲頁 可抽600盒梨

台中市政府指導，后里區公所主辦的110年台中市后里區蔬果產業文化活動「后里好梨─乎哩好禮」，9月15日至25日正式上線行銷，透過網路行銷策略，邀請消費者採買台中市后里區生產的優質梨子，消費者以網路訂購方式採買后里好梨，還可以參加抽好禮活動，600箱6粒裝的梨子是抽獎獎品。

台中市農業局長蔡精強今天在宣傳活動中表示，這兩年受到新冠肺炎的嚴重影響，民眾的消費能力也下降，今年因應疫情防疫的規範，后里區公所規劃「吃好梨抽好禮大放送」活動，消費者不需要出門，就可在家中上網至「后里好梨─乎哩好禮」，民眾到粉絲專頁（網址：https://fb.me/2021houlipear ），購買當季的多汁香甜梨子，並且完成指定任務上傳互動照片，就有機會免費將后里在地水梨禮盒帶回家，他說網路行銷可幫助農民，是要做的行銷管道。