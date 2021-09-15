4歲童「全身癢炸」抓破皮流血 醫3招解決家長困擾

今年4歲半的吉米（化名），半年前開始反覆出現皮膚癢、搔抓，日前因疫情停課在家，家長發現天氣熱、流汗增多時，還會抓到破皮流血，嚴重影響睡眠。就診後發現手肘及膝蓋的屈側有紅疹、丘疹及搔抓的傷痕，軀幹則有大範圍的皮膚乾燥及脫屑。問診得知爸爸小時候也曾有類似狀況，長大之後才逐漸改善，醫師根據病史及理學檢查，診斷為異位性皮膚炎，給予衛教及藥物治療後，症狀大幅改善。

書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，異位性皮膚炎在台灣的盛行率8至10%，其中有50%在1歲內出現症狀，30%在1至5歲診斷患病，好發於有異位性體質家族史者。病因與遺傳、環境因素以及皮膚的屏障功能缺陷有關。患者常見皮膚搔癢，癢到抓不停，較大的孩童在肘凹、膕凹、腕關節、膝關節等處會出現皮疹，且伴隨慢性、反覆性的皮膚發炎。

蘇軏表示，疫情期間學童長時間待在乾燥的冷氣房，忽略皮膚保溼，此外活動量減少、零食吃多，3C產品使用量增，影響作息和睡眠品質，且無法與同學、朋友見面，對升學、未來的不確定感，造成身體和情緒的壓力增加，或因疫情延後回診時間，作息改變、壓力、環境的溫溼度、飲食等，都可能導致異位性皮膚炎惡化。

蘇軏說，異位性皮膚炎主要是藥物治療、保濕和生活環境改善。含類固醇的外用藥膏可對抗皮膚發炎，含抗生素則是預防次發性傷口感染，口服抗組織胺則可以降低搔癢感、改善睡眠。

保養方面，蘇軏表示，洗澡時避免水溫過高、或清潔力太強的沐浴乳，洗澡時間控制在15分鐘內，可改善皮膚屏障功能。針對皮膚乾燥部位，可塗抹適當的乳液、乳霜或凡士林，若一段時間後皮膚仍粗糙，可增加突破頻率、或換成保濕力更強的產品，生活環境需要定期打掃，維持清潔，保持空氣流通，也可使用空氣清淨機及除濕機，維持適當溫度以減少流汗。

蘇軏指出，異位性皮膚炎孩童飲食清淡均衡、少吃油炸食物，若吃到特定食物會加重皮膚症狀，建議記錄下來與醫師討論，並要維持運動量，可進行跳繩、徒手健身、室內腳踏車等運動，亦可適量攝取健康零食，如堅果類等點心，每日作息固定，避免睡前使用3C產品。

蘇軏提醒，異位性皮膚炎需要長時間的治療及保養，當小孩經常東抓西抓，身上出現抓痕，可留意發生的部位、時間點以及是否持續或反覆發作，可諮詢醫師生活上的建議及調整或增加輔助用藥，協助患者度過難關。