中秋節搶客 汐止遠雄「一起秋遊購」 限時4天滿千送百
中秋商機大，新北市汐止遠雄廣場推出「一起秋遊購」活動，安排多項優惠，吸引消費者連假期間到遠雄廣場相聚、購物，全力搶攻中秋商機。
遠雄廣場表示，18日到21日4天連假，全館指定櫃位滿3000送200。餐飲再加碼，館內19家主題餐廳另推出「中秋饗樂餐廳滿額贈」，17日到30日當天消費單筆滿2000元，憑iFG電子發票及App會員兌換「一之鄉蛋糕」1份。
遠雄廣場也為「肉控」推薦應景的烤肉套組，「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」中秋外帶烤肉組合，包含醬燒豬肉、低脂豬里肌、多汁骰子牛、橫膈膜牛肉、雪花嫩肩牛、無骨雞腿仁、兩款鮮蝦、竹蛤、黃金蟹、鮭魚菲力，總肉量達1.2KG，原價2799元，特價1699元。
「涮乃葉」超澎湃烤肉組原價4000元，優惠價1999元，分量適合4到6人享用，食材總重6KG以上，肉和海鮮總重3.7KG，加1元即可加購丁骨牛排。
「布娜飛比利時啤酒餐廳」推出應景海陸燒烤宴，單價1200元，內含戰斧豬排約400g、一口骰子牛8oz、無骨雞腿2、深海魷魚1、紐奧良雞翅4腿4翅、挪威鯖魚1，須提前預訂。店內另有「漉 海鮮蒸氣鍋」外帶組合，回家能馬上享用。
遠雄廣場新櫃「壽司郎」9月下旬開幕，大切生鮭魚原價60元，優惠價40元。遠雄會員在17、18日全館當日累計消費滿1000元，即可兌換「壽司郎100元抵用券」，送完為止，相關商場資訊可上官網查詢，網址https://ifgmall.fg-retail.com.tw/。
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