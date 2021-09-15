寶寶米餅案之後 食藥署出手 食品充填氮氣 最高罰300萬

我國三月時發生寶寶米餅使用工業用氮氣填充包裝，衛福部食藥署決定出手管理了！食藥署今天預告修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」草案，將「氮氣」增列為食品添加物。食藥署食品組科長廖家鼎表示，列為食品添加物後管理強度較強，若草案順利通過，將於2023年元旦上路。

廖家鼎表示，食品中常用的三大氣體，包括用於碳酸飲料發泡的二氧化碳、作為鮮奶油發泡錠型推進器的一氧化二氮，以及作為包裝充填的氮氣。

其中二氧化碳、一氧化二氮都已陸續列為食品添加物管理。廖家鼎說，氮氣之前便已討論，欲比照Codex、美國、歐盟等針對食品用氮氣所定用途、使用範圍及限量，以食品添加物管理；加上三月發生寶寶米餅事件，因此加速推動。

廖家鼎說，氮氣通常作為食品包裝填充使用，例如洋芋片、茶包等，以延緩氧化。若未來氮氣正式移列為食品添加物的話，製造、輸入食品添加物氮氣業者應依食安法相關規定辦理查驗登記、登錄、建立追溯追蹤系統、三級品管等規範，販賣者也應辦理登錄，保留追溯追蹤等資訊。

另外，針對氮氣也有相關的標準，包括純度99％以上，氧氣1% 以下，一氧化氮每公升10微克以下的氮氣，才可作為食品添加使用。

廖家鼎表示，針對此草案已開過專家會議以及業者說明會，若草案順利通過，預計於後年元旦上路，若業者未違規，則可處新台幣3萬到300萬元。