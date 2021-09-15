快訊

【聯合七十】名廚江振誠的下一步 尋覓台灣料理DNA

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台哺集乳室快4000處 媽媽們對「清潔度」超滿意

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
國健署公布，全台共有3742處哺乳場所，媽媽們對清潔度很滿意。圖／聯合報系資料照片
國健署公布，全台共有3742處哺乳場所，媽媽們對清潔度很滿意。圖／聯合報系資料照片

依法規定公共場所需依法設置哺集乳室，近年業者更積極自主設立、打造友善空間。國健署公布，全台共有3742處哺乳場所可供媽媽外出哺育，調查發現，媽媽們逛街購物，及外出交通站的哺集乳室使用最頻繁，且對於管理、清潔的滿意度高達91.7%。

國健署109年針對哺乳調查，婦幼健康組簡任技正陳麗娟受訪指出，收集1萬多名個案，發現高達58%約6000名女性，曾使用公共場所哺餵母乳或擠乳。其中，使用公共場所哺集乳室者，以逛街購物的百貨公司占最多達72.5%，以及外出搭乘運輸之交通場站的30.7%次之。

至於全國哺集乳室分布，依「公共場所母乳哺育條例」規定，應設置哺集乳室之特定公營場所、鐵路車站、航空站、捷運交會轉乘站、百貨公司、零售式量販店、觀光旅館、鐵路對號列車與高速鐵路列車等共計2554處，加上各級學校、醫療院所及企業職場等已有1188處，全國目前累計3742處。

女性對於哺集乳室管理和清潔的滿意度高達91.7%。三寶媽李小姐分享，外出時幾乎都會使用公共場所哺集乳室，生第1個寶寶時覺得哺集乳室沒有那麼普及，但現在處處都可以看到哺集乳室，讓媽媽們需要哺集乳的時候，可以方便使用，不再因為擔心哺集乳的地點問題而不敢出門。

李小姐說，在所有公共場所哺集乳室中，感到最溫馨的就是百貨公司，有些百貨公司甚至會準備投幣式嬰兒用尿布、濕紙巾等，即便臨時帶小孩出門也輕鬆無負擔，讓外出哺乳無後顧之憂。

陳麗娟說，現行除公共場所需依法設置設置哺集乳室，現行鼓勵業者自發性響應設置「友善育嬰室」、「哺集乳室」，也呼籲爸爸能夠協助哺育，與政府營造友善親子環境。

延伸閱讀

戶外可烤肉？黃珊珊：騎樓可烤 但拜託戴口罩進家裡吃

台南官田老人養護中心主任陳育娟獲全國十大防火管理人

新北停內用、各縣市中秋禁戶外烤肉！「速食餐廳＆餐飲集團」抗Delta防疫規定一覽

中秋戶外烤肉行不行？ 多處禁戶外烤肉 各縣市活動影響看這裡

相關新聞

大台北深夜降下少見的大雷雨 專家分析璨樹是原因之一

大台北地區昨日深夜下起大雷雨，對此，「天氣風險 WeatherRisk」在臉書粉專發文表示，「沒錯，有時候的確會在半夜又...

擬有條件廚餘養豬 陳吉仲：以最高風險畜牧場優先處理

為降低非洲豬瘟風險，農委會9月禁止廚餘養豬一個月，10月份開始，農委會傾向要求飼養登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫...

上班注意力不集中、沒效率？哈佛：可能跟辦公室空氣品質有關

你有想過，當你的工作效率變差時，可能跟工作環境的空氣品質有關？哈佛大學公衛學院最新研究發現，辦公室的空氣品質與員工的認知功能有關聯，尤其當通風率低、空氣中的顆粒物增加，將導致員工的認知表現下降。

是心肌梗塞？5種常見急性胸痛、這3種要人命 醫解析「症狀如何判斷」

68歲的金鐘視帝龍劭華昨天週二（9/14）晚間於高雄85大樓猝逝，有媒體傳出他下午心臟不舒服，最後又說沒事，沒去看醫生造成憾事發生。而藝人黃鴻升（小鬼）則在去年9月16日因主動脈剝離於家中猝逝，享年36歲。

婦人吃完烤肉腸胃炎住院 醫：吃不完不要再冰回冰箱

一名60歲為家庭主婦，日前突然發燒、腹痛、嘔吐及腹瀉，醫師檢查發現她全腹壓痛、眼窩凹陷且皮膚略呈乾燥，診斷為細菌性腸胃炎...

市區停車變聰明 智慧引導省時又環保

繞來繞去找不到車位、夾在雨刷上的停車繳費單不見或漏繳，開車族或多或少都遇過這些狀況，市府運用資通訊科技及AI影像辨識技術裝置，結合「高雄好停車」APP

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。