全台哺集乳室快4000處 媽媽們對「清潔度」超滿意

依法規定公共場所需依法設置哺集乳室，近年業者更積極自主設立、打造友善空間。國健署公布，全台共有3742處哺乳場所可供媽媽外出哺育，調查發現，媽媽們逛街購物，及外出交通站的哺集乳室使用最頻繁，且對於管理、清潔的滿意度高達91.7%。

國健署109年針對哺乳調查，婦幼健康組簡任技正陳麗娟受訪指出，收集1萬多名個案，發現高達58%約6000名女性，曾使用公共場所哺餵母乳或擠乳。其中，使用公共場所哺集乳室者，以逛街購物的百貨公司占最多達72.5%，以及外出搭乘運輸之交通場站的30.7%次之。

至於全國哺集乳室分布，依「公共場所母乳哺育條例」規定，應設置哺集乳室之特定公營場所、鐵路車站、航空站、捷運交會轉乘站、百貨公司、零售式量販店、觀光旅館、鐵路對號列車與高速鐵路列車等共計2554處，加上各級學校、醫療院所及企業職場等已有1188處，全國目前累計3742處。

女性對於哺集乳室管理和清潔的滿意度高達91.7%。三寶媽李小姐分享，外出時幾乎都會使用公共場所哺集乳室，生第1個寶寶時覺得哺集乳室沒有那麼普及，但現在處處都可以看到哺集乳室，讓媽媽們需要哺集乳的時候，可以方便使用，不再因為擔心哺集乳的地點問題而不敢出門。

李小姐說，在所有公共場所哺集乳室中，感到最溫馨的就是百貨公司，有些百貨公司甚至會準備投幣式嬰兒用尿布、濕紙巾等，即便臨時帶小孩出門也輕鬆無負擔，讓外出哺乳無後顧之憂。

陳麗娟說，現行除公共場所需依法設置設置哺集乳室，現行鼓勵業者自發性響應設置「友善育嬰室」、「哺集乳室」，也呼籲爸爸能夠協助哺育，與政府營造友善親子環境。