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期間限定親子同樂！快來林口、台中三井Outlet 與巧虎一起當冒險小勇士

撰文 / 楊詩涵

秋日時刻、加上中秋與雙十連假陸續到來，最適合帶小朋友出門玩耍散散心，防疫優先之下，安全、安心的三井Outlet（MITSUI OUTLET PARK）就成為首選之一，10月31日前還有小朋友最愛的大明星「巧虎」同樂，林口店、台中港店同步登場的「巧虎夏日冒險小勇士」免費互動遊戲區，連爸爸媽媽都眼睛一亮，陪小朋友一起來闖關，完成後還有神秘小禮物！為配合防疫政策，互動遊戲區內定時消毒，過程中也須全程戴上口罩，在繽紛色彩的闖關遊戲中，一起享受秋日的清新空氣和歡樂時光。

活動現場有小朋友最愛的巧虎、琪琪、桃樂比、妙妙等一比一等身玩偶一起玩，多樣闖關遊戲還能激發小朋友的冒險精神，拍照打卡和朋友分享，更有機會獲得巧虎限量周邊商品。林口三井outlet戶外廣場區的「巧虎夏日冒險小勇士」，以「奇幻森林」為主題推出五大關卡，包括小朋友踩踏的地上琴鍵彩虹音樂會、動手體驗烹飪樂趣的桃樂比樹屋餐廳，還有琪琪魔幻蘑菇屋、草叢躲貓貓，中央廣場則設計了夢幻星光森林的迷宮探險。

台中港三井outlet推出「尋寶海洋」主題的「巧虎夏日冒險小勇士」，小朋友們跟著巧虎、桃樂比勇闖鯊魚歷險並一同搭上潛水艇深入大海，再手牽手來到閃耀深海世界踩泡泡，發現守護海洋的生物，或是出發深海搜奇，變成艦長來尋找神秘的魚兒，蔚藍海底迷宮裡，還有躲起來的螃蟹，等你一起來發現。

林口、台中港兩店的「巧虎夏日冒險小勇士」探險遊戲區，入內拍照、闖關都採免費參加，為配合防疫政策，除定期消毒清潔外，將會進行人數管制，必須全程配戴口罩、保持社交距離，現場不定時也會有指導員宣導「巧虎夏日冒險小勇士」們戴好口罩、做好防疫工作；凡親子闖關完成、與該關卡合照、持當日消費不限金額發票一張，就可以到服務中心兌換可愛的巧虎頭套。

以「尋寶海洋」主題的「海底迷宮」有奇奇陪伴呦。 圖／台中港三井OUTLET 提供
以「尋寶海洋」主題的「海底迷宮」有奇奇陪伴呦。 圖／台中港三井OUTLET 提供

大明星巧虎的深海搜奇潛水艇，等著您來探險。 圖／台中港三井OUTLET 提供
大明星巧虎的深海搜奇潛水艇，等著您來探險。 圖／台中港三井OUTLET 提供

小朋友開心的在「閃耀深海世界」踩泡泡，一起發現守護海洋的生物。 圖／台中港三井OUTLET 提供
小朋友開心的在「閃耀深海世界」踩泡泡，一起發現守護海洋的生物。 圖／台中港三井OUTLET 提供

「夢幻星光森林」中藏了探險密碼，小朋友和爸爸、媽媽可以一起抬頭找找看。 圖／林口三井OUTLET 提供
「夢幻星光森林」中藏了探險密碼，小朋友和爸爸、媽媽可以一起抬頭找找看。 圖／林口三井OUTLET 提供

在「陶樂比樹屋餐廳」可以和爸爸、媽媽體驗烹調樂趣。 圖／林口三井OUTLET 提供
在「陶樂比樹屋餐廳」可以和爸爸、媽媽體驗烹調樂趣。 圖／林口三井OUTLET 提供

「琪琪魔幻蘑菇屋」是最受歡迎的拍照打卡闖關點。 圖／林口三井OUTLET 提供
「琪琪魔幻蘑菇屋」是最受歡迎的拍照打卡闖關點。 圖／林口三井OUTLET 提供

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