期間限定親子同樂！快來林口、台中三井Outlet 與巧虎一起當冒險小勇士

秋日時刻、加上中秋與雙十連假陸續到來，最適合帶小朋友出門玩耍散散心，防疫優先之下，安全、安心的三井Outlet（MITSUI OUTLET PARK）就成為首選之一，10月31日前還有小朋友最愛的大明星「巧虎」同樂，林口店、台中港店同步登場的「巧虎夏日冒險小勇士」免費互動遊戲區，連爸爸媽媽都眼睛一亮，陪小朋友一起來闖關，完成後還有神秘小禮物！為配合防疫政策，互動遊戲區內定時消毒，過程中也須全程戴上口罩，在繽紛色彩的闖關遊戲中，一起享受秋日的清新空氣和歡樂時光。

活動現場有小朋友最愛的巧虎、琪琪、桃樂比、妙妙等一比一等身玩偶一起玩，多樣闖關遊戲還能激發小朋友的冒險精神，拍照打卡和朋友分享，更有機會獲得巧虎限量周邊商品。林口三井outlet戶外廣場區的「巧虎夏日冒險小勇士」，以「奇幻森林」為主題推出五大關卡，包括小朋友踩踏的地上琴鍵彩虹音樂會、動手體驗烹飪樂趣的桃樂比樹屋餐廳，還有琪琪魔幻蘑菇屋、草叢躲貓貓，中央廣場則設計了夢幻星光森林的迷宮探險。

台中港三井outlet推出「尋寶海洋」主題的「巧虎夏日冒險小勇士」，小朋友們跟著巧虎、桃樂比勇闖鯊魚歷險並一同搭上潛水艇深入大海，再手牽手來到閃耀深海世界踩泡泡，發現守護海洋的生物，或是出發深海搜奇，變成艦長來尋找神秘的魚兒，蔚藍海底迷宮裡，還有躲起來的螃蟹，等你一起來發現。

林口、台中港兩店的「巧虎夏日冒險小勇士」探險遊戲區，入內拍照、闖關都採免費參加，為配合防疫政策，除定期消毒清潔外，將會進行人數管制，必須全程配戴口罩、保持社交距離，現場不定時也會有指導員宣導「巧虎夏日冒險小勇士」們戴好口罩、做好防疫工作；凡親子闖關完成、與該關卡合照、持當日消費不限金額發票一張，就可以到服務中心兌換可愛的巧虎頭套。

以「尋寶海洋」主題的「海底迷宮」有奇奇陪伴呦。 圖／台中港三井OUTLET 提供

大明星巧虎的深海搜奇潛水艇，等著您來探險。 圖／台中港三井OUTLET 提供

小朋友開心的在「閃耀深海世界」踩泡泡，一起發現守護海洋的生物。 圖／台中港三井OUTLET 提供

「夢幻星光森林」中藏了探險密碼，小朋友和爸爸、媽媽可以一起抬頭找找看。 圖／林口三井OUTLET 提供

在「陶樂比樹屋餐廳」可以和爸爸、媽媽體驗烹調樂趣。 圖／林口三井OUTLET 提供