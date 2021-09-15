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婦人腰痛煮菜也痛苦 微創側開腰椎融合手術解決困擾

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院神經外科醫師程久俊，向腰痛症狀患者(圖非當事者)，說明微創側開腰。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院神經外科醫師程久俊，向腰痛症狀患者(圖非當事者)，說明微創側開腰。記者游振昇／攝影

65歲李姓婦人長期深受腰痛困擾，她後來發現下廚不到3分鐘腰部就痠痛到無法站立，連煮一道菜都困難，求診光田綜合醫院神經外科，檢查發現她腰椎關節退化嚴重，經「微創側開腰椎椎間融合手術」，術後一周已康復，解決忍受十多年的症狀。

光田綜合醫院神經外科醫師程久俊表示，李婦曾在外院接受過兩次傳統腰椎內固定手術，對脊椎結構破壞大，造成腰部肌肉容易萎縮，使腰痛症狀又復發，這次經檢查發現腰椎狹窄、胸椎第12節與腰椎第1節鄰近關節退化嚴重，李婦因兩次開刀造成生活不便而抗拒再次手術，後續只接受藥物、復健推拿等保守治療，但半年仍沒有好轉。

李婦因工作需長期久站，下班後還需照顧孫子，工作家庭蠟燭兩頭燒，還要長期忍受腰痛之苦，程久俊醫師建議她接受「微創側開腰椎椎間融合手術」，較傳統手術，風險小、手術時間短、減少術中出血，並有利於患者短時間康復，大部分患者術後當天即可下床行走。

程久俊表示，以往傳統腰椎手術需要在後背開約10到15公分傷口進入，對神經直接減壓，需破壞脊椎結構才能取出損壞椎間盤，因此術後腰部肌肉容易萎縮造成痠痛，長期照護不易。

微創側開腰椎融合手術經腹部側面，開一個小傷口進入脊椎，將受損椎間盤取出後，置換側位支架，再以微創骨釘固定，避開後背脊椎肌肉群，減少腰叢神經及血管損傷。李婦在術後一周康復，解決長期腰痛問題，並於短時間內返回工作崗位。

程久俊醫師提醒，腰痛是許多人的困擾，特別是長時間久站久坐或腰部長期承受重力之工作族群，當腰椎椎骨退化或病變，常伴隨腰酸背痛、下肢麻痛無力等坐骨神經痛症狀，新式微創手術是安全的手術選擇，能為椎間盤突出、退化性腰椎滑脫、脊椎管狹窄症、腰椎不穩定，以及曾接受過後側脊椎手術又復發等患者，改善生活品質。

微創手術 復健 椎間盤突出 背痛

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