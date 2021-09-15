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柚子營養又美味 營養師提醒4類人不宜多吃

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
中秋節即將到來，應景的柚子好吃又營養，但營養師也提醒，有4種類型的人不宜多吃。記者陳斯穎／攝影
中秋節即將到來，應景的柚子好吃又營養，但營養師也提醒，有4種類型的人不宜多吃。記者陳斯穎／攝影

中秋節即將到來，應景的柚子好吃又營養，不僅有豐富的維生素C，防止身體受自由基損害，也能抗衰老，同時具有膳食纖維，可促進腸胃蠕動，但營養師也提醒，有4種類型的人不宜多吃，包含腎臟病患者、長期服用藥物者、糖尿病患者以及經常腹瀉的人。

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黎姵吟表示，柚子富有豐富維生素C，與蘋果相比可高達18倍，具有抗氧化功能，有助於防止身體受自由基損害，也能抗衰老。柚子也有豐富的膳食纖維，衛生福利部建議每日攝取量為20至35公克的膳食纖維，柚子一顆含有約5g，相當2盤地瓜葉，可促進腸胃蠕動。

營養師黃琳惠也指出，柚子雖然營養高，但有有種類型的人不宜多吃。柚子鉀離子含量高，有助於維持神經健康、心跳規律正常，並協助肌肉正常收縮，避免血壓升高、預防中風，但提醒腎臟病患者不宜使用過量。

而柚子內含的「呋喃香豆素」會影響藥物作用，容易使代謝藥物速度變慢，而增加副作用產生的機率，建議應間隔2小時以上食用，因此，有長期服用血壓藥、血脂藥、免疫抑制劑、抗心律不整等藥物的民眾應多注意。

根據衛生福利部「每日飲食指南」建議每日攝取水果為2到4份，熱量120到240大卡，糖尿病患者一天2份就好不要超量；另外，柚子有豐富的膳食纖維，但因柚子的纖維不易消化，經常腹瀉的人不宜多吃。

黎姵吟也說，柚子除了可直接當水果吃外，也可以做成簡單的料理。黎姵吟與主廚何文正推出簡單柚子料理做法，柚子汁及果肉可融合鹽、糖、檸檬汁等調味成醬汁，淋在蔬菜上就是一道清爽的料理，也可將醬汁淋在烤魚排上，酸酸甜甜相當開胃。

另外，還可將柚子果肉、蘋果、紅火龍果等水果切丁，加入柚子汁、果醋、蜂蜜果醋、蜂蜜及冰塊等，製作成甜柚水果醋。

患者 腎臟病 中秋節

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