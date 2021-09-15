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婦人吃完烤肉腸胃炎住院 醫：吃不完不要再冰回冰箱

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，急性腸胃炎大多因食入不新鮮或未充分烹煮之食材而感染。圖／長安醫院提供
長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，急性腸胃炎大多因食入不新鮮或未充分烹煮之食材而感染。圖／長安醫院提供

一名60歲為家庭主婦，日前突然發燒腹痛、嘔吐及腹瀉，醫師檢查發現她全腹壓痛、眼窩凹陷且皮膚略呈乾燥，診斷為細菌性腸胃炎，伴有脫水現象，並在問診後懷疑她是因吃了不新鮮的隔夜菜引起；所幸婦人經住院治療後，病情已好轉。

長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，急性腸胃炎大多因食入不新鮮或未充分烹煮之食材而感染，一般分為細菌性及病毒性。病毒性腸胃炎如諾羅病毒較為常見，通常持續1至3日會改善。細菌性感染如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等，情況輕者可能出現腹瀉、腹痛、噁心、想吐、發燒等情況，但嚴重時卻也有致死的可能。

而患者在症狀發生前3天前與家人烤肉時，因食材太過豐盛吃不完，心想別浪費，於是便將未食畢之食物冰入冰箱，隔日加熱再取出食用，沒想到就出現腹痛、腹瀉等症狀。

許鈺銓說，聚餐烤肉時宜注意以下幾點，才可以避免因腸胃道問題破壞過節氣氛：

一、肉品及海鮮食材解凍暴露於室溫時間不可過久，避免孳生細菌 ;

二、食材於燒烤及烹煮需至全熟再食用。

三、群聚難免傳播各種細菌病毒，建議公筷母匙 。

四、烹煮食物及享用食物前勤洗手 。

五、當日無法食用完畢之食材不要再冰回冰箱，隔餐食用就算加熱也可能產生細菌。

腹痛 發燒 烤肉

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