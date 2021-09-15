大台北深夜降下少見的大雷雨 專家分析璨樹是原因之一

大台北地區昨日深夜下起大雷雨，對此，「天氣風險 WeatherRisk」在臉書粉專發文表示，「沒錯，有時候的確會在半夜又突然下出雷雨，但出現在台北盆地就比較少見了。」文章中分析，昨天深夜開始，台灣西半部，陸續有對流發展，此外，璨樹颱風雖然遠離，但仍有較不穩定的環境，都是原因。

「天氣風險 WeatherRisk」文中指出，白天因為吹海風的關係，西南風太強時都會吹過台北盆地，因此北部的午後熱對流都往東偏到北宜山區。到了晚上西半部有陸風與西南風輻合的情況。

文中提到，昨天深夜到今天凌晨，先由高雄沿岸、台南沿岸、雲林、彰化、南投、台中一直到桃園、北海岸陸續都有對流發展出來，其中在彰化、南投還下得不小，最後由桃園到淡水的上空發展出雷雨胞並通過台北盆地帶來大雷雨。

另外，有時候預估當天午後雷陣雨會下很大，但卻落空沒下夠，就有機會在晚上發展出午夜雷陣雨，由氣象局的探空資料(CAPE=可用位能)可以看到，昨晚北部還是很不穩定。

文中也指出，另一個中高層不穩定的條件可能與璨樹颱風有關，璨樹北上之後目前還是在東海上，強度雖然減弱，但是仍然帶來比較不穩定的環境，甚至有些微弱北風來到北部。