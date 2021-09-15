甩「過肥胖」遠離糖尿病 醫：腸泌素抑食慾顧體重

國人飲食西化，攝取食物不乏高熱量甜食，長期不忌口體重飆升，罹患糖尿病者激增。醫師建議，除飲食控制與規律運動控制體重，研究發現，腸泌素對糖尿病患者控制體重有效果，也可搭配施打，讓身體更健康。

台南柳營奇美醫院內分泌科醫師黃南豪表示，台灣罹患糖尿病人口逐年上升，約9成以上屬於第二型糖尿病。約有80％都有肥胖和過重問題，年輕族群糖尿病發生率也快速增加。

黃南豪表示，當體重過重，身體胰島素阻抗性會跟著增加，胰臟需要製造更多的胰島素，才能維持血糖平衡；在體重不斷增加、胰島素阻抗愈來愈大下，血糖就會愈難控制，易演變為糖尿病。因此改善肥胖，飲食控制與規律運動，仍是最有效且持久方法。

黃南豪指出，第一型類升糖素胜肽受體致效劑（Glucagon-like peptide-1 receptor agonist，簡稱GLP-1 RA）受到許多注目。是腸泌素的一種，腸泌素是人體遠端迴腸及部分大腸所分泌的賀爾蒙。當食物進入腸胃道就會刺激腸泌素分泌，會依據血中葡萄糖濃度多寡促進胰臟β細胞分泌胰島素，並抑制胰臟α細胞分泌昇糖素，使肝臟減少製造葡萄糖。

腸泌素也會抑制胃部排空，促使中樞神經之下視丘產生飽足感，達到抑制食慾及控制體重。

他指出，第一型類升糖素胜肽受體致效劑便是模擬身體腸泌素的作用，國外研究指出，糖尿病患者使用後大約30周可減重5公斤，有助於減少心血管併發症及降低蛋白尿風險。研究發現，有些非糖尿病患者使用後，亦能達到類似減重效果。相較施打胰島素，腸泌素較不會造成血糖過度下降而導致低血糖，也不會造成體重增加。其主要的副作用大多在腸胃道方面，如噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈，急性胰臟炎則是較為罕見的副作用

黃南豪說，現有第一型類升糖素胜肽受體致效劑的主流已從一天兩次、一天一次，進展到一周一次的長效劑型，減少患者挨針痛苦，也有與基礎胰島素搭配的複方劑型，建議患者可以跟主治醫師討論，擬定個人最佳治療方案。