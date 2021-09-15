長年看到父母吵架要離婚 兒子說我不想要結婚

婦人阿美（化名）與許男結婚54年，不滿他花天酒地、打麻將等。婚後與多名女子發生婚外情，她路邊賣素粥維生家計，遭他辱罵「賣粥養客兄」，還拿生意用大傘鐵棍追打她，使她們母子飽受痛苦，遂請求離婚，許男否認毆妻，不希望離婚，兒子表示「法院不判離婚的話，我也會想辦法讓他們離婚」、「從小看父母吵到現在，我自己也不結婚」，台中高分院判決准阿美與許男離婚。

合議庭以許男抗辯不離婚的理由，在於年老沒有錢，不能工作，所以才不離婚，由客觀立場觀察，許男不離婚的理由，並非基於有理性溝通意願及有何積極挽回、修復婚姻舉措，因此判決他敗訴。

阿美主張，她與許男結婚54年，育有2子1女，他原為建築工人日薪約4000元，收入頗豐，卻鮮少顧及她與子女之生活起居不負擔家計，更將所得用於花天酒地、打麻將、馬殺雞等。且婚後與多名女子發生婚外情，她要求他負擔家計卻常遭惡言相向。

許男更常於心情不好時毆打她與3名子女，她於路邊賣素粥維生扶持家計，然卻向她親戚朋友借錢用以吃喝玩樂，使她感到相當羞愧。生病時他對她置之不理，常以三字經或是其他穢言如「賣粥養客兄」、詛咒她「去死」、「被車撞死」。

2019年9月間，許男趁2名兒子不在家，持做生意用大傘鐵棍追打她，使她及兒子飽受痛苦，兒子因不堪他虐待，而向法院聲請保護令獲准，她長年來遭受許男暴力對待，心理上所承受之壓力已瀕臨崩潰，因此請求離婚。

許男否認虐待妻子及子女，辯稱他已高齡80歲，且因中風行動不便，行走需倚靠雨傘等工具輔助，反觀阿美年紀較小，身體狀況亦佳，2個兒子正值壯年期，身體狀況遠優於他，他實無可能3人虐待或家暴行為。

兒子作證稱「父母感情就不好，我認為他們婚姻是不太可能維持下去，我覺得他們兩個人對婚姻破裂責任，應該是我父親的責任比較大，我從小看父母吵到現在，我自己也不結婚」；法官問：你覺得你父母親的感情是否可以維持？，兒子回稱「法院不判離婚的話，我也會想辦法讓他們離婚」。