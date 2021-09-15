中秋連假恐有颱風生成 吳德榮曝影響：離台灣很遠

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，到周五都是天氣炎熱、防午後雷陣雨的天氣型態。到了中秋連假，雨還會更少。此外，下周日、一恐有熱帶雲簇移入南海，繼續發展成熱帶低壓或颱風，但離台灣很遠。

吳德榮說，今晨4時真實色雲圖顯示，輕颱「璨樹」已在東海；菲律賓東方海面有「熱帶雲簇」。

吳德榮說，最新各國模式，大多模擬該熱帶雲簇將逐漸發展，下周日、一移入南海繼續發展成熱帶低壓或颱風，結果雖不完全一致，但都距離台灣很遠、且又向西，朝中南半島前進，不影響中秋連假的天氣。

吳德榮說，昨最高溫在東部（花蓮光復鄉）37.5度，其他地區高溫：北部（桃園蘆竹區）36.1度，中部（南投市）37.2度，南部（台南下營區）35.2度，今晨西半部有對流雲消長，帶來局部陣雨及雷雨。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周五各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢；清晨西南風與陸風輻合，西南部亦有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，今各地氣溫：北部23至35度，中部23至36度；南部24至35度，東部23至36度。周六各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有對流發展，仍應注意較大雨勢。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日至中秋節太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度以上，應注意防曬、防中暑；天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率，影響很小。