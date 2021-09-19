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平時睡不飽靠假日補眠？ 日醫師警告：恐越睡越累

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一師澤田法英指出，想靠假日補眠，反而會打亂生理時鐘。圖片來源／ingimage
日本一師澤田法英指出，想靠假日補眠，反而會打亂生理時鐘。圖片來源／ingimage

現代人生活忙碌，平常容易因為公務繁忙，或者內心壓力大，導致經常沒有辦法睡好睡滿。這種人可能會選擇在假日徹底補眠，好彌補平時沒有睡夠的份，然而卻有醫生指出，這麼做不僅沒有用，還會帶來反效果。

日本精神科醫師澤田法英近日在媒體「日刊現代」撰文，表示平時大腦在運作消耗下，再經由睡眠進行休養。如果長期睡眠不足，就會產生「睡眠負債」狀況，引發倦怠感、頭痛、心神不寧、容易憂鬱、失智等症狀，以及增加糖尿病和心臟病的風險。

澤田指出，如果想靠著在假日一次補眠，確實可能在當下得到休息充足的暢快感，然而對於慢性累積的疲勞卻幫助有限，因此重點還是需要保持平常就有足夠的睡眠。但如果睡太久，也會造成睡眠的品質下降，一樣需要進行調整。

澤田分析，利用假日補眠的這個方式，反而容易打亂生理時鐘，讓平常變得更勞累、更不容易起床。因此他建議，就算是在假日，睡眠時間也不要超過平時的兩個鐘頭以上，而且起床後馬上到窗邊或陽台曬曬太陽，讓自己快速清醒，建立好規律的生理時鐘，才是健康的作法。

日本 睡眠

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