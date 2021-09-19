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Off狀態耗電嗎？插孔為何兩邊長短不同 插座知識一次解析
「插座」、「插頭」可說是現代電器的必備產物，幾乎什麼東西，都需要插上電源才能運轉。然而關於插頭的運作原理，大多數人卻所知不多。最近日本媒體「特選街web」，就分享了插頭相關的四大要點，以及安全使用的方法。
1.插頭前端的兩個孔是做什麼的呢？
插頭上的兩個孔，是為了確認插頭有確實插在插座上，以及有防止滑脫的功能在。由於插座端上設有彈簧零件，因此在插頭插入時會有所反應，藉由那兩個孔固定住插頭。如果接觸的位置不對，插頭有可能會引燃灰塵，因此目前電器插頭都備有那兩個孔。要是發現沒有設置的插頭，最好避免使用。
2.插座插孔左右長短不一
如果仔細觀察，就會發現一般插座上頭的插孔，左邊的（約九毫米）其實比右邊的（約七毫米）稍微長一點點。長的俗稱「中性線」，短的俗稱「火線」，如有第三孔則為「地線」。一般電都是從火線傳導進，再由中性線傳出。中性線側還有接地功能，可防止漏電觸電的狀況。
3.延長線的On與Off
當延長線設定成On或Off時，對插在延長線的電器而言，就形同正在插著或拔出的狀態一樣。然而過去的延長線即使設定成Off，依然會持續消耗電力，成為一大問題。經過業者們多年的努力下，現在延長線Off狀態下消耗的電力已經小於0.1瓦特，已經不再是太需要煩惱的問題。
4.延長線可以接著延長線使用嗎？
延長線接著延長線的用法考能會造成危險，非常不推薦使用。由於延長線插座會有電器抵抗的狀況發生，造成供給機器的電壓下降，導致接頭發生熱能，特別是洗衣機這種用電量巨大的家電更容易發生危險。因此如果延長線不夠長，就換成長度足夠的延長線。如果插座數不夠多，就用多孔的轉接頭應對，才是比較安全的作法。
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