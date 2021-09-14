龍劭華糖尿病纏12年曾暴瘦8公斤 醫研判4情況釀死因

金鐘視帝龍劭華今晚在高雄85大樓突然暈倒，送醫急救不治，享壽68歲。龍劭華曾在記者會上爆料，他在2009年確診糖尿病，雖12年來定期服藥，卻都沒有回診，後來覺得身體有異狀，檢查結果血糖值竟是正常人2倍。神經科醫師認為，龍劭華長期有慢性病，突然失去呼吸心跳，可能因血壓飆升導致腦中風、心肌梗塞。

龍劭華曾在2018聯合國世界糖尿病日記者會擔任健康大使，他透露，罹患糖尿病期間未回診，拍戲也沒忌口，一天可吃2次蚵仔麵線，一周吃5天，甚至一天吃10餐體重還減輕8公斤，突然覺得「身體怪怪的」，一檢查才發現，空腹血糖高達200多（正常空腹血糖值為70～110 mg／dl）、飯後血糖值破300（飯後2小時血糖值應低於140mg／dl），都是正常值的2倍左右。為了身體著想，龍劭華後續積極吃藥治療、並定期回診。

奇美醫院全人醫療科主任、神經內科主治醫師林高章表示，龍劭華年紀大，也有糖尿病等三高疾病，會導致他腦部基底循環不好，若突然倒下且沒有呼吸心跳，有可能是心肌梗塞、主動脈剝離、肺栓塞或基底動脈阻塞（類似腦幹中風）。他進一步解釋，心肌梗塞可能會有胸悶、胸痛、猝死，主動脈剝離會突然胸痛合併肢體無力、或意識不清，肺栓塞會突然喘不過氣、胸悶、昏厥、猝死，腦幹中風是因腦內最大的後循環突然塞住，呼吸中樞抑制而猝死。

龍劭華於7月底接種第一劑AZ疫苗，當時經紀人曾透露，原訂更早時間要施打疫苗，但出現暈眩症狀，經過醫師評估、回診糖尿病門診後才去施打。林高章認為，施打疫苗主要有B細胞及T細胞2種反應，B細胞引發抗體反應，是施打疫苗30分鐘後發生「過過敏性休克」，若返家後1、2天或1周仍有頭痛等不適，就是T細胞晚發性反應。打疫苗超過2周以上沒有太多副作用，理論上與疫苗無關。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，68歲已算高齡長者，罹患糖尿病時間久，也可能會出現心血管問題，屬於腦中風、心肌梗塞高危險群。至於施打疫苗超過一個月，與疫苗關聯性並不大，但疫苗會讓身體產生免疫反應，也就是「讓身體加班」，若工作勞累，還有慢性病纏身，也等於讓身體承受好幾波壓力。

林高章指出，當身體不舒服時，又接種疫苗，如同身體同時面對2個外敵，勢必分散體內的應付能量。也建議民眾不要聞疫苗而色變，即便有三高，平時將血壓維持在110至140以內範圍可較放心，若近期有頭痛、暈眩的狀況，也會建議他症狀改善後在注射疫苗，不用急著要施打。