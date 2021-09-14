助醫院度疫情難關 健保署啟動9月醫療費提前撥付

國內疫情未歇，許多醫院在協助防疫之餘，原有手術、檢查大幅減少。健保署今天表示，為協助醫院儘早取得9月份醫療費用，即日起啟動費用提前撥付，最快9月底就能取得醫療費用。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，國內疫情2級警戒延至9月20日，醫療院所防疫負荷仍相當重，尤其是承接染疫個案的重度及中重度急救責任醫院，但由於這些醫院暫停部分手術及檢查，醫院的營運也受影響。

衛生福利部中央健康保險署今天晚間發布新聞稿指出，為讓醫院無後顧之憂全力抗疫，健保署就醫療費用採彈性財務分配機制，提供適時現金挹注，以協助院所度過這段艱苦時期。

健保署署長李伯璋表示，今年5月起，健保署分3階段挹注健保現金費用，5到6月按照108年同期醫院總額費用的8成一次給付，6月已撥付225家醫院達新台幣453億元；7到8月預撥費用比率更提高至去年同期9成，並於9月9日預撥184家醫院醫療費用367億元入醫院帳戶。

健保署專門委員林右鈞今天晚間告訴中央社記者，根據規定，醫療院所必須在9月20日前申報9月份的醫療費用，按流程要到10月中才會撥款，但因應疫情還未結束，即日起將啟動9月費用提前撥付，最快9月底就能提早取得暫付的醫療費用。

林右鈞說，健保署這次採彈性財務分配的預撥醫療費用機制，是以醫院協會提出的總額分配方式為基礎，保障醫院今年第3季收入達去年同期一般服務收入的9成，並以去年同期為上限；餘款再由各分區共管會議依據當地醫療狀況予以分配，盼醫院互助，在疫情期間共體時艱。

除此之外，李伯璋也指出，健保署於疫情期間也協助衛福部各司署撥付防疫獎勵金、疫苗接種處置費用及獎勵費，今年5月至9月16日止，健保署協助撥付費用達39.89億元，以維持醫療院所營運現金流，讓所有醫院皆能獲得足夠的財務保障。