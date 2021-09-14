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北花線上路一年多來載客少 業者譏：錢都丟進太平洋裡

大貨車下國道疑未煞車衝撞機車 駕駛、騎士傷重不治

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北花線上路一年多來載客少 業者譏：錢都丟進太平洋裡

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
蘇花改去年一月正式通車，台北－花蓮直達客運「北花線－回遊號」也跟著正式上路。圖／台北首都客運提供
蘇花改去年一月正式通車，台北－花蓮直達客運「北花線－回遊號」也跟著正式上路。圖／台北首都客運提供

蘇花改去年一月正式通車，台北－花蓮直達客運「北花線－回遊號」也跟著正式上路，當時公路總局還舉辦記者會，強調這是「台灣最美的巴士」，不過北花線上路一年多來，載客量始終不如預期，今年更因為疫情升溫，班次從過往尖峰每天最高可開46班往返，縮減到每天僅剩一班來回，如今隨著疫情警戒降級，僅管改為一天兩個班次，但依舊是搭乘人數寥寥無幾。

隨著中秋連假將屆，台鐵台北往返花東地區的新自強號幾乎完售，但北花線依舊還是乏人問津。有業者直言，原本任何一條新的路線，招標文件都會寫說「半年之內班次路線不可以調整」，不過北花線卻以疫情為由，半年之內大幅減班，這對國道客運來講，無疑是破壞規則。

該業者也提到，當初交通部花了這麼多錢打造北花線回遊號，甚至每逢過年過節，就想法設法推出各種優惠，甚至買一送一等，花了這麼多錢補貼，但北花線的載客量始終沒有起色，難道不用付點責任嗎，納稅人的錢感覺都丟掉太平洋裡面去了。

不過負責經營北花線的首都客運總經理李建文表示，因應中秋連假，北花線將在本周五增班，其中板橋至花蓮增至十個班次，南港至花蓮則增為六個班次，待疫情後再恢復為一天兩個班次，目前票源都很充裕，呼籲民眾可以事前上網訂票，連假期間也會視情況機動加班。

對於北花線載客量不如預期，李建文直言，說真的，台鐵的票很好買，現在疫情期間也會影響民眾出遊意願，北花線確實一直都沒有出現「盛況」。

不過李建文也說，相信蘇花安完工後，包括和平至崇德，以及東澳到南澳這兩段工程完工後，路程起碼可以節省半個小時，原本台北至花蓮需要三個小時的車程，將可縮短為兩個半小時，再加上大客車專用道，有信心北花線終究會變成一條很夯的旅遊路線。

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