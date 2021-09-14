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濁水溪抑塵措施因大雨受損、裸露地增加 將緊急補救
時序進入秋冬季，東北季風易引發濁水溪揚塵，環保署表示，近四年啟動濁水溪揚塵防制及改善行動方案，揚塵事件發生次數改善率達85%，麥寮測站PM10改善達44%，但受日前汛期大水過後影響，部分抑塵措施遭破壞，下游裸露地增加，環保署已與水利署第四河川局辦理現勘，緊急補強施作抑塵措施改善裸露地。
為改善濁水溪河川揚塵，107年行政院針對濁水溪成立「濁水溪揚塵防制及改善工作小組」，並核定「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」，揚塵事件由106年59次減少至109年9次。麥寮測站PM10從106年均值每立方公尺70.6微克，下降至109年39.8微克；崙背測站PM10從106年均值57.46微克下降至109年41.7微克。
環保署、經濟部水利署、農委會林務局、水土保持局、地方政府，今年起展開第二期行動方案，以「水利」、「造林」、「防災應變」三大架構，規畫及辦理裸露地揚塵防制措施，包括河道濬深、植生綠化、植樹造林。
環保署表示，因應時序即將進入秋冬季，東北季風將逐漸增強，將是揚塵好發季節，相關單位已陸續啟動協調會議，今日經濟部水利署召開第24次協調會議，環保署協調提請相關單位檢查清點及改善水覆蓋、綠覆蓋、施灑草籽等各項措施施作及維護情形，並請雲林縣及彰化縣政府提前作好應變準備，配合揚塵預報及當日空氣品質預報機制，啟動相關因應作為。
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