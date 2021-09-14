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高雄機場2035年人次恐破千萬 新航廈環評卡在這2點

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高雄國際機場發展藍圖。圖／取自環說書
高雄國際機場發展藍圖。圖／取自環說書

高雄國際機場2035年人次可望破千萬，但現有航廈空間不足，交通部民航局提出新航廈工程計畫，今天首度進入環保署環評初審但卡關，由於高雄機場每年平均有20件鳥擊「空殺」事件，且營運後飛機起降增加可能帶來空汙，環評委員要求提出具體改善措施，全案須補正再審。

目前高雄機場面積約269公頃，設有2座航廈、2座貨運站、2座維修棚，其中國際航廈每年可容納609萬人次，國內航廈每年可容納420萬人次，是我國僅次於桃園機場、第二繁忙的機場。交通部2017年核定高雄國際機場2035年整體規畫，盼打造南部國際機場、新南向政策發展基地、低成本航空發展基地，並服務東部及離島國內幹線機場。

此案今進入環評初審，民航局評估，高雄機場2035年每年旅客人次將成長至865萬，若在樂觀情境下，更可能達到1023萬人次，但既有航廈空間不足，且建物老舊，轉乘便利性也尚待改進，擬拆除既有國內航廈，重建為國際、國內共用新航廈，每年旅客總容量為1650萬人次，也會新設轉運中心銜接新舊航廈。新航廈預計耗費200億元，工程期10年，轉運中心經費30億元，工程期6年。

高雄市府指出，由於機場周遭交通已經相當飽和，新航廈施工期間及正式營運後，可能為當地帶來更多車流，衝擊交通運輸，要求提出改善措施。另外新航廈啟用後恐帶來空汙增量，環評委員要求，航空器或地面支援設備應該有具體減汙方案，避免造成環境影響。

高雄機場近來每年平均發生20件鳥擊事件，地點多數位於跑道，鳥種主要為夜鷹、黃頭鷺等，其中更有5.4%的鳥擊事件造成飛機受損。針對民航局擬設置鳥網、定期巡視等工作盼減緩鳥擊，但環評委員認為這些只是普通工作程序，應該加強相關對策，另外應更詳細記錄每次鳥擊的具體位置、時間，更能有利防治。

經環評委員決議，此案應補正再審，要求規畫低汙染燃料使用期程、綠色運輸、詳細記錄「空殺」事件並提出防治計畫，另評估建築物屋頂鋪設太陽光電板的可能性。

桃園機場 環評 鳥擊

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