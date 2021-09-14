廚餘豬如何轉吃飼料 靠這些專家來幫忙

十月起，農委會擬要求飼養登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫停使用廚餘養豬，同時輔導轉型或退場，提供補助與獎勵金；另外，200頭以上養豬場，落實90度蒸煮1小時等再利用規定，有限制可恢復廚餘養豬，預計明對外公布；除推出高風險的小場停養離牧政策外，也發文給各地養豬協會，由各地的廚餘養豬轉型技術輔導團，協助廚餘養豬戶轉型。

農委會主委陳吉仲昨陪同蘇貞昌視察中秋節國際郵包進口查驗作業時表示，6400多場畜牧場，24場違規使用廚餘的畜牧場中，有23場是小規模畜牧場，會跟各界溝通、召開專家會議後對外宣布。

農委會畜牧處副處長江文全表示，離牧政策會依照108年的架構，以面積與規模規範退場獎勵，目前合法使用廚餘的畜牧場為676場，在飼養199頭以下有的273場；由於法規配套，會以199以下的小型場優先處理，會在一定時間內，協助退場。

2019年當初適用對象有2045戶，土地分區使用符合規定者，照畜舍大小、廢水處理設施、拆除費用進行補助，必須實際現地丈量估算，依不同豬舍面積及廢水處理設施容積計算，並按取得合法證照情形，予以差別補助；另對無意願繼續從事養豬者增加退場獎勵金，依豬舍面積100平方公尺以下、100至500平方公尺及500平方公尺以上等3級分別提供20、30及50萬元；江文全表示，這次的規範是以此為基礎。

至於轉型部分，農委會昨發公文給各縣市養豬協會，籲請畜試所廚餘養豬轉型技術輔導團協助廚餘養豬改吃飼料，這技術團109年1月成立，至今已輔導約720場廚餘養豬場改吃飼料，同時，可提供豬隻飼養諮詢，以及黑豬選欲和保種，經驗豐富。

根據畜試所規劃，廚餘養豬轉型技術輔導團可提供豬肉前期與後期替代廚餘養豬的飼料配方，分為高、中、低3種共配方，同時提供類廚餘低營養濃度配方共7種建議，建議以一比三、一比四與水稀釋成「類廚餘」飼料餵豬；飼料包含成本每公斤8.7元，幾乎是一般商業飼料的一半；可以直接倒入原先的廚餘蒸煮槽中，用原本的管線餵飼即可。

畜試所長黃振芳表示，方案有二，一是轉用飼料給予補償；另一則是直接停養，依照土地、器具等提出配套獎勵；若廚餘豬要轉吃飼料，技術上沒有問題，黑豬生長期比較長，所需生長素、體型都跟白豬不同，因此需要做營養做相關對應的計算，若黑豬要轉型，一般飼料廠對黑豬配料不熟悉，畜試所可提供經驗與技術，對配方進行式當調整，餵飼料的黑豬肉，也可達到成熟的風味。

廚餘養豬轉型技術輔導團總連絡人、畜試所研究員林正鏞表示，畜試所所研發配置的飼料，裡面包含玉米、大豆、麩皮、大豆殼，加上添加綜合維生素與礦物質、鹽，廚餘養豬主要是經濟考量，吃廚餘比吃飼料便宜至少一半以上；畜試所以民間本土廚餘黑豬與改吃飼料配方相比，從50公斤飼養到150公斤，生長速度相同，飼養期程可以達到原來的要求，只是成本相對較廚餘高。