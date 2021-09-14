快訊

現場畫面曝光！西濱快速道路7車連環撞 3人受傷送醫

現代千里眼：看美國海軍神盾雷達如何演進

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廚餘豬如何轉吃飼料 靠這些專家來幫忙

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
十月起，農委會擬要求飼養登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫停使用廚餘養豬，同時輔導轉型或退場，提供補助與獎勵金；另外，200頭以上養豬場，落實90度蒸煮1小時等再利用規定，有限制可恢復廚餘養豬。本報資料照
十月起，農委會擬要求飼養登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫停使用廚餘養豬，同時輔導轉型或退場，提供補助與獎勵金；另外，200頭以上養豬場，落實90度蒸煮1小時等再利用規定，有限制可恢復廚餘養豬。本報資料照

十月起，農委會擬要求飼養登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫停使用廚餘養豬，同時輔導轉型或退場，提供補助與獎勵金；另外，200頭以上養豬場，落實90度蒸煮1小時等再利用規定，有限制可恢復廚餘養豬，預計明對外公布；除推出高風險的小場停養離牧政策外，也發文給各地養豬協會，由各地的廚餘養豬轉型技術輔導團，協助廚餘養豬戶轉型。

農委會主委陳吉仲昨陪同蘇貞昌視察中秋節國際郵包進口查驗作業時表示，6400多場畜牧場，24場違規使用廚餘的畜牧場中，有23場是小規模畜牧場，會跟各界溝通、召開專家會議後對外宣布。

農委會畜牧處副處長江文全表示，離牧政策會依照108年的架構，以面積與規模規範退場獎勵，目前合法使用廚餘的畜牧場為676場，在飼養199頭以下有的273場；由於法規配套，會以199以下的小型場優先處理，會在一定時間內，協助退場。

2019年當初適用對象有2045戶，土地分區使用符合規定者，照畜舍大小、廢水處理設施、拆除費用進行補助，必須實際現地丈量估算，依不同豬舍面積及廢水處理設施容積計算，並按取得合法證照情形，予以差別補助；另對無意願繼續從事養豬者增加退場獎勵金，依豬舍面積100平方公尺以下、100至500平方公尺及500平方公尺以上等3級分別提供20、30及50萬元；江文全表示，這次的規範是以此為基礎。

至於轉型部分，農委會昨發公文給各縣市養豬協會，籲請畜試所廚餘養豬轉型技術輔導團協助廚餘養豬改吃飼料，這技術團109年1月成立，至今已輔導約720場廚餘養豬場改吃飼料，同時，可提供豬隻飼養諮詢，以及黑豬選欲和保種，經驗豐富。

根據畜試所規劃，廚餘養豬轉型技術輔導團可提供豬肉前期與後期替代廚餘養豬的飼料配方，分為高、中、低3種共配方，同時提供類廚餘低營養濃度配方共7種建議，建議以一比三、一比四與水稀釋成「類廚餘」飼料餵豬；飼料包含成本每公斤8.7元，幾乎是一般商業飼料的一半；可以直接倒入原先的廚餘蒸煮槽中，用原本的管線餵飼即可。

畜試所長黃振芳表示，方案有二，一是轉用飼料給予補償；另一則是直接停養，依照土地、器具等提出配套獎勵；若廚餘豬要轉吃飼料，技術上沒有問題，黑豬生長期比較長，所需生長素、體型都跟白豬不同，因此需要做營養做相關對應的計算，若黑豬要轉型，一般飼料廠對黑豬配料不熟悉，畜試所可提供經驗與技術，對配方進行式當調整，餵飼料的黑豬肉，也可達到成熟的風味。

廚餘養豬轉型技術輔導團總連絡人、畜試所研究員林正鏞表示，畜試所所研發配置的飼料，裡面包含玉米、大豆、麩皮、大豆殼，加上添加綜合維生素與礦物質、鹽，廚餘養豬主要是經濟考量，吃廚餘比吃飼料便宜至少一半以上；畜試所以民間本土廚餘黑豬與改吃飼料配方相比，從50公斤飼養到150公斤，生長速度相同，飼養期程可以達到原來的要求，只是成本相對較廚餘高。

廚餘 牧場 農委會 養豬場

延伸閱讀

影／廚餘養豬…陳吉仲：199頭下風險高 輔導優惠轉型或退場

獨／採折衷方案！ 十月起農委會擬有條件開放廚餘養豬

盼政府帶頭產業升級別走回頭路 部分基層豬農心情低落

有養豬場被檢舉違法餵豬吃廚餘 台中農業局查證是誤會

相關新聞

擋非洲豬瘟！11月起疫區進口快遞不得併袋託運 這幾處沒納入

為阻絕非洲豬瘟於境外，台北關今天公告，自今年11月1日起，自越南等疫區進口的空運快遞貨物，除文件類外，均不得併袋託運。不...

擬有條件廚餘養豬 陳吉仲：以最高風險畜牧場優先處理

為降低非洲豬瘟風險，農委會9月禁止廚餘養豬一個月，10月份開始，農委會傾向要求飼養登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫...

網傳孩子吃柚子配優酪乳送醫不治 醫駁謠言：頂多放屁

柚子是最能代表中秋已到的食物，網路流傳吃柚子又喝優酪乳會致命，還聲稱有個孩子因此還沒到醫院就往生，醫師都認為這是十足的網...

有屁真的要快放！醫生曝憋屁後果可能不堪設想

英國醫生蘭加楊（Karan Rangarjan）6日在社群平台分享，人平均一天放屁 14次，如果憋著屁不放後果可能不堪設想

違規超載貨物肇事最高罰鍰加倍至1.8萬 10月上路

違規載貨導致肇事、死傷案件時有所聞，為此，交通部修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，若汽車違規超載貨物致人死...

《魔法公主》： 一九九七年 宮崎駿與庵野秀明一起毀滅了這個世界

宮崎駿的《魔法公主》與庵野秀明的《新世紀福音戰士劇場版：THE END OF EVANGELION》，兩部註定在日本動畫史上留名的電影，在一九九七年的夏天，上映時間只相差一週。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。