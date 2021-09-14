快訊

現場畫面曝光！西濱快速道路7車連環撞 3人受傷送醫

現代千里眼：看美國海軍神盾雷達如何演進

聽新聞
test
0:00 / 0:00

見Gogoro立中柱沒熄火立刻報警 網友戳破盲點

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導
北市內湖區一名男子12日回家路上，看到停車格上的Gogoro沒熄火，怕遭有心人士竊走報警並Po文提醒，不料引發論戰。圖／翻攝自臉書爆料公社
北市內湖區一名男子12日回家路上，看到停車格上的Gogoro沒熄火，怕遭有心人士竊走報警並Po文提醒，不料引發論戰。圖／翻攝自臉書爆料公社

台北市內湖區一名男子12日晚上回家路上，看到一台立中柱的Gogoro車燈還亮著，左看右看都沒發現車主，上前一看發現車子竟沒有熄火，怕遭有心人士竊走，當下報警求助，並將過程Po上網，提醒車主「怎麼這麼不小心」；不料網友留言直接戳破盲點，說「幫他側柱踢下來就可以」。

近年道路上越來越常看到電動機車的身影，但多數人仍是騎乘油車，因此不太理解電車的原理。據了解，該電動機車只要踢下側柱，30秒內便會自動熄火，且發動車子並不是靠車鑰匙，是靠「感應卡片」；不過有趣的是，該電動機車在今年之前的車款，立中柱並不會熄火，反而還是發動狀態。

該名男子在臉書爆料公社發文，「你的車那麼貴也還那麼新，你沒關閉就這樣把它停在馬路邊，基於安全及各方面考量，我已經先幫你報警請警察來處理，希望車主或是車主友人可以在這廣大的社團裡看到這篇文章趕緊讓你知道。」

熱心舉動自然應受稱讚，不過有人不解，留言說，「幫他踢側柱就好，他會自己關掉」，「這樣就要叫警察？」更有人說「都2021了還不知道電動車不需鑰匙嗎？」；不過多數網友認可版主，回應「不然打給你？」，「說真的⋯沒騎過還真的不知道⋯」，「我不了解電動車，我也不會去碰他人的車，或許我看到也會報警啊」。

該貼文吸引不少網友迴響，「上次也遇過一個發了30分鐘以上沒熄火停路邊的」，「有一次看到一台停在停車格，早上9點經過看他燈亮著，下午四點經過他還是亮著…」，「上次我也看到一台這樣，但是我不知道那是可以直接騎走是後來老公說才知道，不然當下也會想告知的」。

車主 電動機車

延伸閱讀

Gogoro傳與SPAC洽談合併 公司不評論

傳Gogoro將借殼在美上市　正與SPAC洽談合併

鋰電池過充起火！電動機車充電近12小時釀災

全球輕型電動車電池交換領導品牌！Gogoro Network獲得Guidehouse Insights肯定

相關新聞

擋非洲豬瘟！11月起疫區進口快遞不得併袋託運 這幾處沒納入

為阻絕非洲豬瘟於境外，台北關今天公告，自今年11月1日起，自越南等疫區進口的空運快遞貨物，除文件類外，均不得併袋託運。不...

擬有條件廚餘養豬 陳吉仲：以最高風險畜牧場優先處理

為降低非洲豬瘟風險，農委會9月禁止廚餘養豬一個月，10月份開始，農委會傾向要求飼養登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫...

網傳孩子吃柚子配優酪乳送醫不治 醫駁謠言：頂多放屁

柚子是最能代表中秋已到的食物，網路流傳吃柚子又喝優酪乳會致命，還聲稱有個孩子因此還沒到醫院就往生，醫師都認為這是十足的網...

有屁真的要快放！醫生曝憋屁後果可能不堪設想

英國醫生蘭加楊（Karan Rangarjan）6日在社群平台分享，人平均一天放屁 14次，如果憋著屁不放後果可能不堪設想

廚餘豬如何轉吃飼料 靠這些專家來幫忙

十月起，農委會擬要求飼養登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫停使用廚餘養豬，同時輔導轉型或退場，提供補助與獎勵金；另外...

違規超載貨物肇事最高罰鍰加倍至1.8萬 10月上路

違規載貨導致肇事、死傷案件時有所聞，為此，交通部修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，若汽車違規超載貨物致人死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。