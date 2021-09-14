見Gogoro立中柱沒熄火立刻報警 網友戳破盲點

台北市內湖區一名男子12日晚上回家路上，看到一台立中柱的Gogoro車燈還亮著，左看右看都沒發現車主，上前一看發現車子竟沒有熄火，怕遭有心人士竊走，當下報警求助，並將過程Po上網，提醒車主「怎麼這麼不小心」；不料網友留言直接戳破盲點，說「幫他側柱踢下來就可以」。

近年道路上越來越常看到電動機車的身影，但多數人仍是騎乘油車，因此不太理解電車的原理。據了解，該電動機車只要踢下側柱，30秒內便會自動熄火，且發動車子並不是靠車鑰匙，是靠「感應卡片」；不過有趣的是，該電動機車在今年之前的車款，立中柱並不會熄火，反而還是發動狀態。

該名男子在臉書爆料公社發文，「你的車那麼貴也還那麼新，你沒關閉就這樣把它停在馬路邊，基於安全及各方面考量，我已經先幫你報警請警察來處理，希望車主或是車主友人可以在這廣大的社團裡看到這篇文章趕緊讓你知道。」

熱心舉動自然應受稱讚，不過有人不解，留言說，「幫他踢側柱就好，他會自己關掉」，「這樣就要叫警察？」更有人說「都2021了還不知道電動車不需鑰匙嗎？」；不過多數網友認可版主，回應「不然打給你？」，「說真的⋯沒騎過還真的不知道⋯」，「我不了解電動車，我也不會去碰他人的車，或許我看到也會報警啊」。

該貼文吸引不少網友迴響，「上次也遇過一個發了30分鐘以上沒熄火停路邊的」，「有一次看到一台停在停車格，早上9點經過看他燈亮著，下午四點經過他還是亮著…」，「上次我也看到一台這樣，但是我不知道那是可以直接騎走是後來老公說才知道，不然當下也會想告知的」。