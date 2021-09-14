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擋非洲豬瘟！11月起疫區進口快遞不得併袋託運 這幾處沒納入

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
機場貨運示意圖。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
機場貨運示意圖。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

為阻絕非洲豬瘟於境外，台北關今天公告，自今年11月1日起，自越南等疫區進口的空運快遞貨物，除文件類外，均不得併袋託運。不過，非洲豬瘟疫區、快遞量又高的中國大陸（含香港澳門），並未納入新規定受限範圍。

空運快遞貨物簡易申報通關作業規定第3點規定，同一主提單或主託運單項下數分提單或分託運單的同類別「簡易申報單」，得以同一報單號碼合併申報。合併申報時應以「同類別貨物」為限；不同類別貨物，不得混雜於同一報單號碼之「簡易申報單」內申報。相同類別貨物得以數分號貨物併成一袋通關，但每一袋貨物限以一報單號碼申報。

為防止快遞業者或進口人利用空運快遞併袋通關簡易措施，夾藏豬肉產品進口，台北關宣布，自本年11月1日起，疫區空運進口快遞貨物除報單類別X1進口快遞文件外，不得以數提單分號貨物併成一袋託運進口，以利X光檢查。

關務署表示，疫區起運地或產地包括：越南(VN)、柬埔寨(KH)、寮國(LA)、緬甸(MM)、菲律賓(PH)、東帝汶(TL)、印尼(ID)、印度(IN)、馬來西亞(MY)、不丹(BT)。

依據中央災害應變中心資訊，近三年曾發生非洲豬瘟的亞洲國家還包括中國大陸（含香港、澳門）、蒙古、北韓、韓國，另外還有歐洲、美洲及非洲部分國家，但都未納入新規定快遞「不得併袋託運」的範圍。

非洲豬瘟 香港 澳門

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