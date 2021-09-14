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懶人運動法寶！坐著就能鍛鍊曲線 FUJI美形運動愛騎機6色繽紛登場
居家防疫減少出門，健康鍛鍊可不能鬆懈，根據國外研究顯示，疫情期間女性體重上升的比例是46%、男性約40%，防疫宅在家若不想變胖，透過簡單直覺操作的運動器材，幫助輕鬆打敗「變腫」病毒。
看準居家鍛鍊風潮，FUJI按摩椅今發表全新運動健身美體產品「美形運動愛騎機FT-215」，以日系簡約時尚風格，不佔空間的精巧機身，搭配沁涼藍、熱情紅、活力橘、嫩粉紫、清新綠、躍動灰6款機身色彩可選擇，除了運動功能亦可作為傢俱擺飾，開啟居家輕運動全新模式，全面搶攻年輕女性消費市場。
愛騎機首創運動、休閒二合一功能，以鍛鍊核心肌群、進行有氧運動與美化腰臀曲線為主要目的，降低機身高度提升穩定及設置雙扶手平衡重心，利用機體前後滑動、左右擺動，變向搖擺達成被動式運動，讓使用者坐著就能訓練核心肌群，做到有氧運動並雕塑腰臀曲線。根據國外研究顯示，經過4～8周的騎馬機訓練，可強化腹部、腰部肌群，並且增加肌肉的柔韌性，搭配飲食控制更可有效幫助增肌。此外，愛騎機直覺式操作的面板設計，不僅可透過按鍵切換「5段變速」及「3種模式」調整運動強度，更可搭配其他運動器材加強訓練，非常適合追求身材曲線卻沒時間運動的族群。每天下班回家後，滑手機、看電視的同時即可運動，滿足忙碌生活中對於一心二用的需求。
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