懶人運動法寶！坐著就能鍛鍊曲線 FUJI美形運動愛騎機6色繽紛登場

居家防疫減少出門，健康鍛鍊可不能鬆懈，根據國外研究顯示，疫情期間女性體重上升的比例是46%、男性約40%，防疫宅在家若不想變胖，透過簡單直覺操作的運動器材，幫助輕鬆打敗「變腫」病毒。

看準居家鍛鍊風潮，FUJI按摩椅今發表全新運動健身美體產品「美形運動愛騎機FT-215」，以日系簡約時尚風格，不佔空間的精巧機身，搭配沁涼藍、熱情紅、活力橘、嫩粉紫、清新綠、躍動灰6款機身色彩可選擇，除了運動功能亦可作為傢俱擺飾，開啟居家輕運動全新模式，全面搶攻年輕女性消費市場。