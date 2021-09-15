開學囉! 家中小孩生長狀態也上軌道了嗎？

孩子的成長變化，家長要及時掌握。 圖／Shutterstock圖庫

因應新冠疫情影響，近年全球家長們多半著重於防疫工作，而小孩生長發育的狀況更也是影響孩童健康的關鍵要素之一。每年9月20日為國際兒童成長意識日(World Growth Awareness Day)，國際組織ICCOSEP 今年更以「good growth = good health」為主軸，提醒家長多加留心孩童的生長發育狀態。近日也正值國中小學的開學期，高雄榮民總醫院兒童遺傳暨新陳代謝科主治醫師蔡宛穠建議，家長可趁著學校健康檢查的機會，觀察孩子的成長變化，以掌握發育潛能！

蔡醫師表示，開學時測量身高、體重是學校的例行檢查項目，當家長發現小孩生長狀態不理想時，多半會透過坊間的偏方或保健品來幫小孩進補。但問題是，這些方式不一定適當，甚至有時還可能適得其反，進而導致加速早熟或生長停滯。

臨床評估孩童成長狀態主要依據以下四項：1.生長曲線：大多數的孩童身高及體重位於3至97個百分位之間，若數值大於97%或小於3%，就可能相較同年齡小孩有發育過快或過慢的情形。長期記錄亦可用於觀察孩童曲線是否出現異常偏移，如發現生長曲線有明顯向上或向下偏移的狀況，則應及早向小兒新陳代謝或內分泌科專業醫師諮詢。2.生長速率：一般而言，5歲至青春期前每年身高應增加4~6公分，約每半年紀錄一次身高做對照，如未達標或是速度太快就要注意，這也是觀察孩子成長直接、簡單的判斷方式。3.計算遺傳身高：影響身高的因素中，遺傳占七成，因此簡單計算公式是：（父親身高+母親身高）÷2，所得數值男孩+6.5公分、女孩-6.5公分，此為預測的成年身高，最後真正的身高可能落在在±7到8公分間4.骨齡檢測：照左手掌的X光，觀察骨和骨之間的「生長板（骨骺板）」縫隙是否閉合，藉此推測骨骼年齡。骨齡通常應是實際年齡±1年，超過或是落後太多皆有可能是生長發育遇到問題。

蔡醫師指出，雖說孩子的成長在嬰兒期和青春期為最快速，但更正確的觀念應是整個生長過程都是黃金期！若出現異常情形就得警覺，先瞭解可能的病因，並針對病因進行治療；如非疾病因素，就要從改變生活方式著手，並定期追蹤監測，才能防止錯過成長關鍵！

透過骨齡X光，觀察孩童生長板是否密合。 圖／聯合報資料畫面

之前一名10歲男童，生長曲線總遠低於3%，一年長高也長不到1公分，經檢查後發現骨齡只有6歲，遠落後於實際年齡，經檢查後證實為生長激素缺乏症，給予治療後，生長狀態獲得改善。蔡醫師強調，雖然藥物治療能提供幫助，但治療效果會因介入時間點而有差異。因此，蔡醫師建議，男孩在9~10歲間、女孩在胸部開始發育時可以先照第一次的骨齡，醫師會綜合生長曲線、性徵發育的時間和程度以及生長速度瞭解發育狀況，如有生長問題可盡早治療。

蔡醫師進一步說明，近來門診中體重暴增的孩子明顯增多，推估與居家防疫期間活動量減少、作息不正常、外食偏多等因素有關。正值開學，家長們在追趕學業進度之餘，也要注意小孩生長發育狀態。培養良好的生活習慣是幫助成長的不二法門，吃好、睡好、多動，小孩每個階段的生長都不容輕忽，即時掌握、時時紀錄，發現問題盡速就醫，才能幫助孩子擁有健康的生長發展。