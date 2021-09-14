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違規超載貨物肇事最高罰鍰加倍至1.8萬 10月上路

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
貨車載運貨物未捆妥狀況頻傳，也造成後方來車行車危險。圖／台中市警局交通大隊提供
貨車載運貨物未捆妥狀況頻傳，也造成後方來車行車危險。圖／台中市警局交通大隊提供

違規載貨導致肇事、死傷案件時有所聞，為此，交通部修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，若汽車違規超載貨物致人死傷，最高罰鍰加倍至1萬8千元，也就是從現行的3千至9千元，提高到3千至1萬8千元，10月1日正式上路。

根據交通部統計，違規載貨導致肇事致死案件，近三年來每年平均各一件，肇事受傷案件，每年平均約50幾件、至70幾件不等。

根據原道交條例第29條明定，若有裝載貨物超過規定長度、寬度、高度；整體物品超重、超長、超寬、超高，而未請領臨時通行證，或未懸掛危險標識；裝載危險物品，未請領臨時通行證、未依規定懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌，以及貨車或聯結汽車裝載、汽車牽引拖架或附掛拖車不依規定，大貨車裝載貨櫃超出車身，或未依規定裝置聯鎖設備等其中之一情形，可處汽車所有人3千元以上9千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

不過相關罰則罰鍰卻25年來都未調高，因此立院今年5月三讀通過道路交通管理處罰條例部分修正條文，修正第29條的相關違規罰鍰級距。

交通部表示，原本汽車違規載貨肇事致人死傷，最高裁罰上限是9千元，如今因應第29條的修正，修正道交裁罰基準及處理細則，將汽車違規裝載貨物因而肇事致人於死、傷，最高上限提高到1萬8千元。

根據修正條文，只要是汽車裝載貨物超過規定之長度、寬度規定，又或是有載貨超重、超寬超高，未請領臨時通行證，或是未懸掛危險標誌，以及貨車或聯結汽車裝載、汽車牽引拖架或附掛拖車不依規定，大貨車裝載貨櫃超出車身，或未依規定裝置聯鎖設備等其中之一情形，若因而有妨礙交通，或肇事死人受傷，最高開罰1萬至1萬5千元不等；肇事致人於死，則最高開罰1萬8千元。

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