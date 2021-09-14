中秋連假來了！九族門票優惠價680、日月潭纜車免費搭

中秋連假將至，為搶攻連假出遊商機，九族文化村推出紓壓暢遊優惠票，每人680元，再送當日免費搭乘日月潭纜車，可一票暢遊。

九族文化村表示，南投已有一段時間沒出現確診案例，加上園區山林相圍、地處空曠，中秋節即將迎來難得的4天的連續假期，可以規劃九族文化村加日月潭、溪頭、合歡山暗黑公園等風景線，規劃二或三日的舒壓小旅行。

九族文化村佔地62公頃，擁有全台最大的歐洲皇宮景觀花園、以及原住民部落景觀區，包含傳統台灣原住民部落房舍、服飾與生活器具的展示，以及各族的特色歌舞表演，更不定時安排部落快閃演出，讓民眾體驗多元的原民文化。

園區超人氣的主題遊樂設施—西班牙海岸，採用有「上帝的建築師」之稱的西班牙建築師安東尼∙高第風格的奇特建築，讓遊客沉浸在仿如浪漫異國的網美拍照景點，也可搭乘沁涼刺激的各項遊樂設施。此外，遊客還可免費搭乘日月潭纜車，前往剛整修完成的水蛙頭步道，尋訪超人氣的九蛙，或造訪伊達邵、水社碼頭包船遊湖、騎乘自行車環湖或健行環潭步道等。