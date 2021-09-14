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網傳孩子吃柚子配優酪乳送醫不治 醫駁謠言：頂多放屁

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
秋季限定水果柚子富含纖維質和維他命ｃ等多種營養，可促進消化和排便。記者簡慧珍／攝影
秋季限定水果柚子富含纖維質和維他命ｃ等多種營養，可促進消化和排便。記者簡慧珍／攝影

柚子是最能代表中秋已到的食物，網路流傳吃柚子又喝優酪乳會致命，還聲稱有個孩子因此還沒到醫院就往生，醫師都認為這是十足的網路謠言，吃柚子或香蕉再喝優酪乳頂多脹氣加倍，不可能吃到「往生」，一定是其它疾病引起命危，可經解剖檢驗真正死因。

多個婆婆媽媽群組近日轉傳訊息，稱「現在是柚子上市季節，吃完袖子千萬别喝優酪乳．也不能吃香蕉會中毒，已經上新聞了，有個孩子還沒到醫院就往生了。」群組朋友回應「真的嗎？」、「太可怕了」，也有回應「不能亂講，要經求證。」

衛福部彰化醫院營養科主任黃玉如今天表示，沒有任何水果和優酪乳一起食用會導致中毒，不過柚子確實纖維含量較高，不好消化，若一次攝取過量，較容易發生脹氣等腸胃不舒服問題，最好要節制食用量。

員生醫院社區醫學部主任、家醫科主任余宜叡說，柚子和優酪乳都是容易造成脹氣的食物，如果一次吃2、3顆以上柚子會放「柚子屁」甚至腹瀉；香蕉可幫助消化道蠕動、促進排便，也會使肚子脹氣，當然吃柚子或香蕉再喝優酪乳，脹氣效果較明顯但不會致死。

衛福部彰化醫院藥劑科主任陳學源指出，柚子與葡萄柚都含有「呋喃香豆素（furanocoumarin）」，容易與降血壓的鈣離子通道阻斷劑（amlodipine、felodipine）、statin類降血脂藥（atrovastatin、lovastatin、simvastatin）、抗心律不整藥 （amiodarone）及免疫抑制劑（cyclosporin）、部分安眠鎮靜劑與抗憂鬱焦慮藥物等藥品產生交互作用。

陳學源表示，降血壓、降血脂及心臟用藥等許多藥物都需經過肝藥酶的代謝，如果同時吃柚子，柚子含有的「呋喃香豆素（furanocoumarin）」會抑制肝藥酶的活性，代謝會變慢，讓藥物在體內濃度升高，恐引起過強藥效，出現不良反應。

員生家醫科主任余宜叡說，柚子是典型的季節食物，集中中秋大量上市，或許有些人的體質對柚子成分產生過敏反應，也有些人服用特定藥物又吃柚子會產生副作用，網民轉傳吃柚子（香蕉）又喝優酪乳會致死的訊息完全屬於網路謠言，假如真有人不幸死亡，一定是剛好某種疾病發作導致病死，絕對不是吃柚子（香蕉）造成，家屬可申請解剖查明真正死因，解開眾人心中疑惑。

香蕉 中毒 衛福部

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