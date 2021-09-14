內外科聯手搶救病人 慈濟醫院智能室讓手術更安全

嘉義大林慈濟醫院「智能複合手術室」讓內、外科醫師聯手搶救生命非難事。日前由心臟外科與心臟內科醫師合作接力，為1名3條心臟冠狀動脈都嚴重阻塞的病人，由心臟外科先做微創左前降支冠狀動脈繞道手術，緊接著心臟內科進行裝置另兩條動脈支架，傷口只有7公分，在導管級X光設備輔助下復原更快。

大林慈濟心臟外科醫師張兼華表示，這位67歲男性已有多年高血壓病史，20餘年前就因胸悶、活動時會喘而接受右冠狀動脈支架放置。最近又出現相同的症狀而求診心臟內科陳吉賢醫師，從心導管、心臟超音波等檢查發現心臟最重要的動脈左前降支已經完全阻塞，另兩條中的左迴旋支有多段狹窄，至於多年前放置支架的右冠狀動脈也岌岌可危。

張兼華指出，病人長期吃藥仍出現血管狹窄症狀，決定針對心臟動脈中最重要的左前降支，取用內乳動脈來做微創繞道手術，另外兩條動脈則放置塗藥的心臟支架，去年啟用複合式手術室，「畢其功於一役」；術中張兼華啟用心臟不停跳設備進行微創冠狀動脈繞道手術，出血量少，也不需做體外循環，隨後由心臟內科醫師陳吉賢接手，運用導管級X光設備順利完成支架裝置，病人在術後1週內就出院。

張兼華說，如果全用支架裝置，要打通全阻塞段有風險而，且未來血管支架阻塞率高，而3條血管都做繞道手術，胸口與大腿都有傷口長達2至30公分傷口，繞道與支架並用的模式傷口小只有七公分長、復原快，10年血管暢通率也與全繞道手術的效果相當，對病人是更安全與有益的選擇。