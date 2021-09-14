嚼檳榔併菸酒患口腔癌機率高 30歲以上免費篩檢

麻豆新樓醫院今天在2樓候診區舉辦檳榔防制宣導活動，院方表示，國際癌症研究總署（IARC）在2003年就將檳榔子列為第一類致癌物，研究顯示每天嚼食10顆檳榔10年以上者，即使戒除，其罹患口腔癌的風險仍將持續10年以上。透過寓教於樂的互動方式，讓民眾更加了解檳榔的危害。

麻新醫院表示，台灣地區9成的口腔癌患者均有嚼食檳榔的習慣，若是合併吸菸，將更容易引起口腔癌、喉癌、咽癌和食道癌；若再加上飲酒，將會有加乘的致癌可能。

根據衛福部資料，檳榔的主成分檳榔子含有「生物鹼」，會在口腔產生亞硝胺，進而誘導產生腫瘤。其中的「多酚」成分則會釋放活性氧或含氧自由基，導致細胞突變甚至死亡。即使不加紅灰、白灰、荖花、荖葉，嚼食檳榔也會使牙齒變黑、磨損、動搖、牙齦萎縮，甚至造成口腔黏膜下纖維化及罹患口腔黏膜白斑症，並易導致口腔癌。

凡有吸菸或嚼檳榔習慣30歲以上的民眾，都可到麻新醫院2樓癌症篩檢站諮詢，或掛診牙科、耳鼻喉科，以達到早期發現、早期治療效果。歡迎電洽免費四癌篩檢分機06-5702228轉2198。 第一類致癌物檳榔子合併吸菸易致口腔癌，麻豆新樓醫院加強宣導30歲以上免費篩檢。圖／麻豆新樓醫院提供

※ 提醒您：抽菸，有礙健康