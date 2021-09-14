機組員長期無法就醫 指揮中心允協調特定醫療院所協助

由於機組員自去年疫情爆發起，即陷入長期處於難以就醫的困境，近日，甚至發生一位國航客機機師，不慎自登機梯跌落，腳部劇烈疼痛至幾近無法行走，緊急送至醫療院所急診，然而卻仍遭婉拒無法入院檢查，而僅能在院所戶外空間選擇在沒有任何檢查情況下直接上石膏，或是服用止痛藥。

對於機組員長期就醫困難，以及疫情期間長時間檢疫隔離所衍生其他身心健康問題，桃園市機師職業工會說，在勞動部的協助下，昨再度與指揮中心包括陳時中部長等人會面討論。

機師工會說，藉此機會，透過解釋與說明，讓指揮中心更清楚理解實際航空勤務上因不同機型、航程、外站停留等作業，深入了解航空產業特性與機師執勤的複雜細節，也發覺其中仍存在可能使機組員暴露於染疫與交叉感染，確有其必要派員審視，此部分後續將與指揮中心持續討論。

工會說，會中，衛福部長部長陳時中表示，雖然過去指揮中心已曾多次公開呼籲，很難想像機組人員至今仍然有如此嚴重的就醫困難。經充分討論後，指揮中心初步允諾將盤點現階段已經有足夠量負壓病房相關設備的醫院，近日內即會在台北、桃園、台中、高雄四地，協調出專供機組員於檢疫與自主健康管理期間就醫的院所，一次解決機組人員長期就醫困難的問題。

此外，針對工會反映飛行員職業被標籤污名化，以及遭獵巫歧視的問題，日前，甚至連飛行員子女都傳被幼兒園拒絕入校等現象。

陳時中與指揮中心都表示可以理解並感受到目前機師群體遭種種污名與歧視的困擾，也表示目前這樣的風氣對絕大多數嚴格遵守防疫規範的機組員而言不並公平。因此，指揮中心除了上週已在記者會中特別呼籲外，也允諾會持續與大眾溝通與澄清，希望外界勿再標籤化任何染疫者。

工會說，對於陳部長與指揮中心願理解並同理機組員的困境，即時有效協助表示肯定與感謝。

工會再次重申，至今已超過一年半的期間，絕大多數機組員，在每一個防疫環節上，幾乎都是戰戰兢兢地配合，即便面對到無止境的檢疫隔離、高度頻繁的採檢等措施，已讓機組員感到身心俱疲，然而，專業訓練仍然敦促著我們持續堅守崗位。

工會說，除要求機組員遵恪檢疫規定，也期許在陳時中與指揮中心呼籲下，台灣社會大眾也能成為機組員支持的後盾，讓機組員得以在疫情期間繼續肩負起台灣國際運輸重責大任。