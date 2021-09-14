暖心相挺 喜憨兒贈咖啡、月餅向防疫醫護說「辛苦了」

中秋節將至，為感謝醫護人員在防疫抗戰中的辛勞付出，喜憨兒「喜歡你咖啡」鳳山庇護商店代贈一批民眾捐贈的咖啡與月餅到疫苗接種站向醫護人員表達謝意。喜憨兒基金會說，咖啡店門市營運雖然受疫情影響，一個半月時間內募集800杯咖啡與感謝卡，陸續由憨兒們代送防疫人員，傳遞感謝與祝福。

喜歡你咖啡店企劃「喜歡你暖心相挺送咖啡」活動，民眾消費滿額送咖啡及感謝卡給醫護人員，單筆消費滿300元送美式咖啡1杯，滿600元送2杯，以此類推，總共募得800杯咖啡。

中秋節腳步接近，「小全」跟「小碧」兩名憨兒代表四處展開外送任務，兩人帶著親手沖泡的咖啡及月餅前往高雄展覽館疫苗施打站，當面向醫護人員道謝，接獲贈禮的醫護團隊對這個暖心舉動十分感動。

喜憨兒基金會表示，這個活動一方面讓憨兒有更多的工作機會，另方面向守護民眾健康的醫護人員表達心意，傳遞滿滿感謝。