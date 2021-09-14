Uber Eats優饗方案會員獨享 滿額免外送費再享專屬折扣

受到疫情影響，外食變成一個令人內心壓力升高的行為，也讓許多民眾持續依賴生鮮美食外送服務，搞定每日飲食所需。Uber Eats宣布「優饗方案」啟動「會員獨享多一點」計畫，除了原本訂單滿199元無限次0元外送費優惠之外，將持續透過「會員獨享多一點」計畫，讓「優饗方案」會員享受更多專屬折扣方案優惠，且訂閱Uber「雙享方案」的會員也適用。

計畫首波將於9月15日至9月28日期間，攜手台北京星港式飲茶、貳樓餐廳、台中赤鬼炙燒牛排與Burger Joint 7分SO美式廚房、台南知名日式料理鯨吞燒炭火食菜等近400家在地餐廳合作夥伴給予餐飲優惠，「優饗方案」會員凡點購參與此波活動之精選特級餐廳之餐飲，單筆訂單消費滿299元，即可現折70元；非「優饗方案」會員則可折抵40元。第2波將於9月29日至10月12日期間推出漢堡王花生培根脆雞堡單點及套餐、4塊及6塊雞塊限時買1送1，「優饗方案」會員享最高現省427元，非「優饗會員」最高也可現省169元。

此外，麥當勞「Signature極選系列」的「松露蕈菇安格斯黑牛堡」及「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」將於9月15日至10月19日重磅回歸，外送平台只在Uber Eats快閃開賣，經典套餐價189元起。

Uber Eats「優饗方案」目前在台北、台中、新竹、桃園、台南、高雄等6個城市可訂閱，並即將於宜蘭、花蓮、台東、澎湖等城市開放訂閱使用。