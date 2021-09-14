快訊

路易莎也要掛牌了！本周五登錄興櫃 估每股118元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Uber Eats優饗方案會員獨享 滿額免外送費再享專屬折扣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats 宣布「優饗方案」啟動「會員獨享多一點」計畫，讓會員在指定餐廳可享受到更多專屬折扣方案。圖／Uber Eats提供
Uber Eats 宣布「優饗方案」啟動「會員獨享多一點」計畫，讓會員在指定餐廳可享受到更多專屬折扣方案。圖／Uber Eats提供

受到疫情影響，外食變成一個令人內心壓力升高的行為，也讓許多民眾持續依賴生鮮美食外送服務，搞定每日飲食所需。Uber Eats宣布「優饗方案」啟動「會員獨享多一點」計畫，除了原本訂單滿199元無限次0元外送費優惠之外，將持續透過「會員獨享多一點」計畫，讓「優饗方案」會員享受更多專屬折扣方案優惠，且訂閱Uber「雙享方案」的會員也適用。

計畫首波將於9月15日至9月28日期間，攜手台北京星港式飲茶、貳樓餐廳、台中赤鬼炙燒牛排與Burger Joint 7分SO美式廚房、台南知名日式料理鯨吞燒炭火食菜等近400家在地餐廳合作夥伴給予餐飲優惠，「優饗方案」會員凡點購參與此波活動之精選特級餐廳之餐飲，單筆訂單消費滿299元，即可現折70元；非「優饗方案」會員則可折抵40元。第2波將於9月29日至10月12日期間推出漢堡王花生培根脆雞堡單點及套餐、4塊及6塊雞塊限時買1送1，「優饗方案」會員享最高現省427元，非「優饗會員」最高也可現省169元。

此外，麥當勞「Signature極選系列」的「松露蕈菇安格斯黑牛堡」及「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」將於9月15日至10月19日重磅回歸，外送平台只在Uber Eats快閃開賣，經典套餐價189元起。

Uber Eats「優饗方案」目前在台北、台中、新竹、桃園、台南、高雄等6個城市可訂閱，並即將於宜蘭、花蓮、台東、澎湖等城市開放訂閱使用。

Uber 套餐 桃園

延伸閱讀

吸毒入獄N次！男洗心革面當司機兼外送 終獲女兒認同

颱風天不休息 上海外送員搶單賺外快

荷蘭法院判Uber必須為司機承擔雇主責任

foodpanda外送斜槓插畫家Miki夢想有了被實現的機會

相關新聞

擬有條件廚餘養豬 陳吉仲：以最高風險畜牧場優先處理

為降低非洲豬瘟風險，農委會9月禁止廚餘養豬一個月，10月份開始，農委會傾向要求飼養登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫...

太平洋高壓發威！ 好天氣將一路持續到中秋連假

中秋連假將到，不少民眾都關心天氣如何，有沒有機會「賞月」。對此，氣象局簡任技正伍婉華表示，連假期間都屬於早上看得到陽光，...

南投地震規模5.5卻沒發國家級警報 鄭明典解釋了...

昨晚18時41分，台灣地區發生規模五點六地震，震央在南投縣政府東北東方約四十點九公里處，位於南投縣仁愛鄉，地震深度四十七...

雙北、台東高溫特報 中南部西南風帶雨

氣象局表示，天氣晴朗炎熱，今日中午前後台北市、新北市及台東縣地區為黃色燈號，請注意。

有屁真的要快放！醫生曝憋屁後果可能不堪設想

英國醫生蘭加楊（Karan Rangarjan）6日在社群平台分享，人平均一天放屁 14次，如果憋著屁不放後果可能不堪設想

QA／古人中秋就放假？首次繞月非人類？快來測你對「中秋」了解有多深

中秋節與春節、端午節並稱傳統三大節日，更是親人相聚團圓的好日子，動不動就出現3至4日的連續假期更讓全家大小都愛它。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。