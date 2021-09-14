中國大陸進口辣椒粉驚檢出蘇丹紅 遭退運2000多公斤

我國已於2018年6月將蘇丹色素公告為「毒性化學物質」，但衛福部食藥署今天公布的邊境查驗不合格名單中，驚見自中國大陸進口的辣椒粉蘇含丹色素三號，全數2125公斤遭退運銷毀。

食藥署今天公布的不合格名單達25項，包括智利出口的蘋果、澳大利亞出口的綠豆、印度出口的芫荽粉等多項農產品上榜，多因農農藥殘留不符規定而不合格。

其中，海順國際食品有限公司自中國大陸進口的辣椒粉，則檢出未經許可的食品添加物「蘇丹色素三號」7ppb。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，這個色素不是表列准用的食品添加物，只要有檢出就是不合格。去年包括緬甸進口的辣椒粉、巴基斯坦進口的食用玫瑰花瓣也曾驗出過此色素，中國大陸進口的辣椒粉也曾在2019年驗出。

不過這次則是中國大陸近半年首次驗出蘇丹紅，將針對此業者提高抽驗率至二到五成。

長庚毒物科主任顏宗海則表示，2017年我國也曾發生有不肖業者為了使月餅的鹹蛋黃色澤紅潤，違法添加蘇丹紅。

根據IARC（國際癌症研究機構）的資料，蘇丹紅屬於流行病學和動物實驗證據皆不足的第三級致癌物，為工業用染料。常說的蘇丹紅是化合物總稱，有一、二、三、四號等；但無論幾號都只能工業使用，不可添加於食品。

他說，蘇丹紅為偶氮化合物，進入人體後被分解為氨類，成為經動物實驗證實，可能增加致癌風險的第二級致癌物，也就是動物實驗可能增加致癌風險，因此各國政府幾乎都不允許添加於食品；而蘇丹紅接觸到皮膚也會增加過敏反應的機會。