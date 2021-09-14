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擬有條件廚餘養豬 陳吉仲：以最高風險畜牧場優先處理
為降低非洲豬瘟風險，農委會9月禁止廚餘養豬一個月，10月份開始，農委會傾向要求飼養登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫停使用廚餘養豬，同時輔導轉型或退場；另外，200頭以上養豬場，落實90度蒸煮1小時等再利用規定，有限制可恢復廚餘養豬；會有這樣的決策，農委會主委陳吉仲今天表示，會跟各界溝通，同時也會召開專家會議後對外完整宣布，初步以最高風險畜牧場要優先處理。
陳吉仲今陪同蘇貞昌視察中秋節國際郵包進口查驗作業，會後受訪時表示，從8月22日開始，針對邊境加強防守、國內市場非法肉製品清除，目前陽性案例從9月6日後已經沒有了，剩下就是6400多場畜牧場要處理好，24場違規使用廚餘的畜牧場中，有23場是小規模畜牧場，即使現階段禁止使用廚餘養豬，這些小型畜牧場仍違規使用廚餘養豬；因此會針對最高風險的牧場優先處理。
陳吉仲說，所有措施都要以非洲豬瘟防疫為優先，目前都還在啟動相關溝通，下午要召開專家會議，還要召開各縣市農業首長會議，以及各縣市防疫所會議，全數溝通完後，才會對外宣布說明。
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