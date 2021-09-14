感染Alpha和Delta差別在哪？復健醫解答

Delta入侵台灣，陸續發生桃園機師、新北幼兒園、板橋大樓等群聚事件，甚至延燒台北裝修工夫妻、桃園大溪夫妻等案例。復健科醫師透露，確診新冠肺炎後，約三分之一可能有後遺症，包括容易喘、疲倦、疲勞、心悸等，影響生活作息，雖然感染Delta或Alpha並無太大差異，但Delta傳染力高於Alpha，一次可傳給6至7人，他提醒，確診後仍要維持中低強度運動，避免喪失肌耐力以及降低罹患三高機率。

台中榮總復健科主任程遠揚表示，確診新冠肺炎的病人，輕症者後遺症較少，但曾住加護病房且插管治療、全身發炎反應嚴重的重症患者，除了產生急性呼吸窘迫症候群，因肺泡發炎、氣體交換功能變差，肺泡功能嚴重受損，也就是俗稱「肺纖維化」，因肺容量下降，即便康復後仍容易疲倦，導致降低活動量，可能加速失能退化。

程遠揚表示，根據研究顯示，感染新冠肺炎導致重症及死亡比例，有心血管、糖尿病等慢性病的長者比例最高，但並非指沒有慢性病者不會重症，仍要看個人身體狀況及病程發展。他表示，可透過胸腔復健、擴胸伸展、吸氣技巧等，避免心肺耐力或肺容量下降。

台中榮總日前協助亞東轉診新冠病患，除了透過視訊診療外，也定期追蹤確診者後續狀況。程遠揚提到，曾有2名70多歲長者，感染新冠肺炎導致發生血栓機率上升，住加護病房期間併發中風，腦部細胞遭到破壞，相較一般新冠肺炎患者，除了侵犯肺部以外，也侵犯到神經、心血管系統，後續復健過程會更辛苦，包括時間更長，耐受度也比較低，像是訓練肢體在床上用彈力帶帶動，磅數要比一般人低，時間也是一般人的三分之一。

程遠揚表示，有些輕症病患肺部未嚴重發炎，卻因容易疲累以為自己狀況糟，他提醒，不是每個確診病患都做肺部電腦斷層，因此無法得知肺纖維化盛行率為多少，但肺部沒有發炎不會纖維化，輕症病患可以透過復健恢復從前，鼓勵民眾不要過度憂心，建議可先從中低強度運動開始，像踩健身車、慢跑等，達到喘、可以講話但不能唱歌的狀態，避免不運動導致罹患三高或慢性病。