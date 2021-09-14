太平洋高壓發威！ 好天氣將一路持續到中秋連假

中秋連假將到，不少民眾都關心天氣如何，有沒有機會「賞月」。對此，氣象局簡任技正伍婉華表示，連假期間都屬於早上看得到陽光，中午以後會有午後雷陣雨的天氣型態，其中北部、中部、南部以及東北部以及其他山區都會有午後雷陣雨；周六至下周一、二，午後雷陣雨地區縮小，將侷限在山區。

伍婉華表示，今天各地天氣悶熱，澎湖、金門、中南部地區時晴時雨，其他各地則要留意午後局部雷陣雨，而這種天氣型態將一路持續到周四。

伍婉華表示，周五以後，隨著太平洋高壓增強，天氣會轉為悶熱，甚至炎熱，周日至下周一，午後雷陣雨範圍將縮小到山區。

伍婉華表示，從今天凌晨到現在，澎湖、金門以及中南部沿海地區斷續下雨，其中南高屏地區曾出現 時雨量達2、30，目前中南部降雨已稍微緩和，其他各地中午要留意午後雷陣雨，不過今晚到明晨，中南部、澎湖、金門等地仍會下雨，其中，中南部雨勢靠近沿海地區。

伍婉華也提到，預估今天下午山區，以及部分靠山區的平地會有午後雷陣雨，中間會出現局部性大雨。溫度方面，今天天氣悶熱，之後會變得炎熱，中午時間包括雙北、台東、花蓮縱谷有可能出現36度以上高溫，氣象局已發布高溫資訊。

此外，其他各地一樣天氣炎熱，東北部、金門地區高溫達34度，中部、澎湖、馬祖則是32、33度，南部地區為30至31度，這樣的天氣型態預估持續到周四。

伍婉華也提到，目前璨樹仍維持中度颱風的強度，未來將逐漸減弱，周五、周六會逐漸往韓國移動；台灣部分，隨著太平洋高壓逐漸增強，周五以後的天氣悶熱，甚至是炎熱。

至於未來颱風可能生成的時間點？伍婉華說，颱風生成需要海氣條件配合，需要更長時間觀測，若有類似情形，會提醒大家留意。