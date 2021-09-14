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防疫也要動一動 家醫、復健科醫師線上教長輩運動

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
衛福部豐原醫院推出「延緩失能線上運動課程」，由家醫科、復健科醫師帶長輩做體操，並結合營養師解說飲食，即日起，符合資格長輩均可免費報名。圖／衛福部豐原醫院提供
衛福部豐原醫院推出「延緩失能線上運動課程」，由家醫科、復健科醫師帶長輩做體操，並結合營養師解說飲食，即日起，符合資格長輩均可免費報名。圖／衛福部豐原醫院提供

疫情逐漸趨緩，不少長輩習慣宅在家，幾乎足不出戶，肌力、體能大減，衛福部豐原醫院推出「延緩失能線上運動課程」，由家醫科、復健醫師帶長輩做體操，並結合營養師解說飲食，即日起，符合資格長輩均可免費報名。

我國5月19日起宣布三級警戒，至8月24日降為二級警戒，3個多月來長輩幾乎減少外出、未到校園、公園運動，衛福部豐原醫院發現，高齡衰弱問題不只體力變差，而是漸進式多重系統生理功能喪失，尤其又以65歲以上為高盛行率，女性又比男性較高。

豐原醫院指出，長者在失能前會有一段衰弱的時期，所以衰弱也被視為「失能前期」，是具有可回復的潛能，如能及早發現並介入，有機會讓長者免於失能，回復正常生活功能。

今年6月因應疫情期間，豐原醫院推出「延緩失能線上運動課程」，透過通訊軟體，家醫科、復健科醫師透過鏡頭，帶領長者不間斷運動及飲食控制，長者同住家人也可以線上聆聽專業講師講解飲食及運動課程，一起居家學習。

豐原醫院表示，只要是符合資格長者均可報名，活動免費，歡迎長找與家屬一起在鏡頭前上課、學習。報名方式周一至周五上午8點至下午5點，電洽：04-2527-1180轉3232(家醫科)，符合資格長者會先到醫院進行評估，由醫師解說課程、操作使用。

衛福部豐原醫院推出「延緩失能線上運動課程」，由家醫科、復健科醫師帶長輩做體操，並結合營養師解說飲食，即日起，符合資格長輩均可免費報名。圖／衛福部豐原醫院提供
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醫師 復健

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