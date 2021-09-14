推廣快消失的工藝 新北客家園區找名師辦「纏花」特展
新北市客家文化園區即日起至11月7日展出「穿越台灣時光的線－楊凱竹纏花創作展」，由擁有國家乙級技師證照的客籍藝術家楊凱竹操刀，以以「線」作為時光穿越主軸，過傳統工藝呈現台灣不同時期背景的變遷，並同步舉辦線上展覽，讓民眾透過網路也能欣賞。
纏花是台灣特有傳統工藝，以以繡線、絲線為材料結合剪紙、編織與刺繡技法，早期用於婚慶習俗，具有傳福、承福和祈福的意象。
在經濟起飛後，纏花工藝受到石化產物塑膠花氾濫逐漸被取代，為不讓傳統因現代發展而消失，2010年纏花在宜蘭縣被登錄為文化資產，並在去年公告為國家重要傳統工藝，藉此確保能延續。
這次參展的楊凱竹，除本身是國家乙級金銀珠寶加工技師外，他在纏花的技術也通過國寶級纏花保存人陳惠美認證，以線為主軸，將台灣不同時期的樣貌透過纏花呈現，展出創作包含立體與平面，連接過去與現在。
客家局表示，楊凱竹透過線材變化，讓曾經式微的傳統工藝透過新美學，成為當代嶄新創作，在11月6日也將舉辦DIY活動，會邀請楊凱竹親自到場，帶領民眾體驗纏花技術。
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