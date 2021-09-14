中秋不想再吃豆沙餡！特搜十大「新戀系」蛋黃酥 流沙芋香、棗泥菠蘿別錯過

多種特別口味任你選

又到了中秋佳節人團圓的日子，總少不了相互送禮，為親朋好友、合作夥伴捎去真誠的祝福。不過傳統的月餅、蛋黃酥是不是都已經吃膩了呢？今年中秋就來點特別的口味吧！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》為大家整理了網路討論度最高，販賣流沙、芋香、棗泥、菠蘿這四種口味蛋黃酥的店家，趕快搶購起來，再晚就沒了只能等明年了喔！

image source：官網/拿破崙餅舖

No.10 春上布丁蛋糕

平常只賣懷舊布丁蛋糕的春上蛋糕，在中秋期間也販售中秋禮盒～看起來好又人喔！

今年除了紅豆蛋黃酥、芋香蛋黃酥，還多了抹茶麻糬酥～「芋香蛋黃酥」是網友們最熱推的口味，以新鮮芋泥搭配傳統蛋黃酥香外皮，一口咬下芋香滿溢，真是讓人難以抗拒的好滋味！

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No.9 薔薇派 Rose Pie

想不到薔薇派除了賣派之外，還賣蛋黃酥吧！金黃飽滿的「菠蘿蛋黃酥」有著裂紋分明的香酥外皮，再裹上特調紅豆餡及鹹蛋黃，一口咬下香甜濃郁朝味蕾襲來，香氣也隨之釋放。

咬下一口外脆內軟的菠蘿蛋黃酥，最豐富的視覺、嗅覺、味覺饗宴通通湧上來，讓你幸福感受一次擁有。

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No.8 裕珍馨

以奶油酥餅起家的裕珍馨，他們的蛋黃酥也深受大眾喜愛，「菠蘿蛋黃酥」豆沙與鹹蛋黃內餡溫潤順口，再裹以金黃酥脆菠蘿皮，不僅傳承經典，更開創嶄新的風味！

「流沙紫玉酥」芋頭內餡香氣溫和，細心烘烤下的餅皮與皮酥層次分明，口感更顯鮮明豐富，帶給你酥、鬆、香多重感受，散發著濃濃台灣味。

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No.7 佳德糕餅

一聽到佳德別再只想到鳳梨酥了，它的蛋黃酥也相當有名，每逢佳節排隊也不一定可以買到～幾乎到了秒殺的地步呢！

「菠蘿蛋黃酥」有別於一般傳統的層疊酥皮，而是如同奶油餅乾的香酥口感，純手工的綿密紅豆餡配上精選鹹蛋黃，讓人讚不絕口。還有棗泥蛋黃酥及芋泥蛋黃酥，層次豐富的鬆軟口感，滿足各方老饕味蕾。

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No.6 如邑堂餅家

如邑堂餅家的「餡金流蛋黃酥」受到許多網友的喜愛，光聽名字就覺得超厲害，別懷疑，快下手購入～是他們的人氣熱銷No.1喔！

顛覆傳統工藝，融合中法技術的鬆軟餅皮，交融著鹹蛋黃、奶黃與紅豆的飽滿內餡，清爽不甜膩，最後再撒上濃郁帕瑪森起司，讓人無法忘懷的絕妙滋味，絕對是起司控們的最愛。

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No.5 拿破崙餅舖

拿破崙餅舖有著老師傅手工的堅持，推出各種口味的流沙蛋黃酥，經典「烏豆沙黃金流沙蛋黃酥」讓人越吃越唰嘴，或是香氣濃郁飽滿的「黑芝麻流沙蛋黃酥」，溫潤爽口一定要來上一顆。

它與「我的婆婆怎麼這麼可愛」獨家聯名推出「鳳梨流沙蛋黃酥」，吸引很多粉絲購買～小孩子才做選擇，我全都要！

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No.4 吳寶春麥方店

吳寶春也推出限量中秋禮盒了！才開賣不久就秒殺~想吃的網友們費盡心思，畢竟美食值得耗費心力嘛！

「月見香芋」禮盒裡面有分別有蛋糕鳳梨酥及芋上煉奶蛋黃酥兩種，「芋上煉奶」有別於其他家採用鹹蛋黃製成流沙內餡，使用大甲芋頭與煉奶流心入餡，包裹著琥珀色日式饅頭外皮別出心裁的造型真是好看又好吃！

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No.3 糖村 SUGAR & SPICE

糖村的「鑲芋流芯酥」也是近年來網友們的最愛，酥脆的香芋外皮、飽滿香甜的芋泥餡伴隨著濃郁奶香，包裹著特製流芯內餡，一口咬下，金黃流沙在嘴裡噴發，超、滿、足！

鹹鹹蛋黃與甜甜餡料，讓你的味蕾瞬間感受絕佳好滋味。各位饕客們還不趕快入手，來場美好的相遇吧！

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No.2 郭元益

郭元益也算是糕餅界的老字號，平時以喜餅、彌月禮為人所知，蛋黃酥更是連續兩年榮獲蘋果日報評比酥皮月餅類冠軍。

其中「棗泥蛋黃酥」特選紅土醃製40天的鹹蛋黃，色澤晶瑩、口感極佳，以歐式起酥派皮做法改良傳統餅皮再特調比例，純手工桿製出27層酥脆餅皮，香酥外皮加上美味餡料，完美呈現創意又精緻口感。

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No.1 一福堂

自日治時期就存在的百年糕餅店一福堂，在台中可說是家喻戶曉的伴手禮首選，他們的熱門商品「菠蘿蛋黃酥」頗受網友們的喜愛。

香酥的菠蘿外皮、搭配為了保留口感層次而拌入紅豆粒的綿密紅豆餡，還有新鮮鹹蛋黃，無論香氣及嚼勁都是滿分，讓你欲罷不能，一口接一口，今年中秋就買回家試試吧！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年9月9日至2021年9月8日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『流沙、芋香、棗泥、菠蘿口味蛋黃酥』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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