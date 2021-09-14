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南投地震規模5.5卻沒發國家級警報 鄭明典解釋了...
昨晚18時41分，台灣地區發生規模五點六地震，震央在南投縣政府東北東方約四十點九公里處，位於南投縣仁愛鄉，地震深度四十七公里，南投四級、台中四級、彰化四級、花蓮四級、宜蘭四級，不過南投卻沒有收到「國家級警報」的災防告警訊息，引發不少民眾好奇。
對此，氣象局長鄭明典親自在臉書上釋疑，指這一次南投規模5.6地震，地震中心並沒有發布災防告警訊息(PWS)，原因是兩套速報系統都沒有達標，計算上純粹是震源深度較深，為求快就無法太精準。
鄭明典說，系統設計當初就考慮到計算誤差問題，所以災害發生標準通常是震度5.5級以上，考慮誤差，規模5以上，震度4級以上就發災防告警。至於電視台插播標準是震度3級，系統正常發布速報訊息。
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