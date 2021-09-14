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一路熱到中秋！3縣市今亮高溫燈號 各地防午後強對流

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雙北、台東高溫特報 中南部西南風帶雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，天氣晴朗炎熱，今日中午前後台北市、新北市及台東縣地區為黃色燈號，請注意。圖/氣象局提供
氣象局表示，天氣晴朗炎熱，今日中午前後台北市、新北市及台東縣地區為黃色燈號，請注意。圖/氣象局提供

氣象局表示，天氣晴朗炎熱，今日中午前後台北市、新北市及台東縣地區為黃色燈號，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨4時紅外線雲圖顯示，中颱「璨樹」已在長江口外，台灣西南部有對流雲消長。根據最新(14日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，「璨樹」進入「鞍形場」，導引氣流弱、呈現滯留打轉現象，周四(16日)才逐漸向東北東移動。「上海」在「不確定性範圍」邊緣，但預測路徑並未上陸，直接侵襲「上海」的機率已降低。

吳德榮表示，根據最新(13日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周五(14至17日)各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，需防範劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生；清晨西南風與陸風輻合，西南部亦有局部陣雨或雷雨。

氣溫部分，吳德榮說，今日各地氣溫，北部23至35度，中部23至35度；南部24至33度，東部23至36度。周六(18日)各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流發展，仍應注意較大降雨。

 吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，下周(19)日至中秋節（21日）各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率，影響很小。

吳德榮 防曬

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