騎車突然中風撞斷主動脈 醫院就在旁邊撿回一命

台南市一名54歲女子騎車自撞電線桿，送醫急救發現胸部主動脈被撞斷，存活機率相當低，還好因為快速被送醫，醫院出動6個不同科別的醫護急救，救回一命，後來又發現女子應該是因為腦梗塞引發中風，才會在騎車時突然失去意識撞上電線桿，目前仍在復健中，對於能夠撿回一命，她與家人都覺得實在很幸運。

這名女子過去就有高血壓的病史，但並未有重大傷病，今年6月間，在家中頭痛欲裂，自行騎車要去藥局買藥，途中撞上電線桿，還好事發地離市立安南醫院不遠，救護人員大約半小時就把她送抵醫院急救。

經檢查發現強大的撞擊力道將這名女子的胸部主動脈撞斷，安南醫院心臟外科醫師陳偉華表示，創傷性主動脈斷裂相當罕見，死亡率高居鈍性創傷疾病死亡率的第2名，病患常常會合併腦出血及各種臟器出血情況，臨床比率大約占40%，因此文獻報告不幸發生創傷性主動脈斷裂的患者，有高達8成比率會在事故現場當場死亡，倖存到醫院救治的患者也高達46%可能會在治療過程中死亡。因此，發生創傷性主動脈斷裂的患者，其統計存活率可能只剩12%左右。

當急診室遇到這類病患時都是如臨大敵，心臟血管外科醫師更一定是全程指揮，需保持血壓小於100毫米汞柱及小心的輸液，親自護送病患至手術室緊急開刀，病患才有機會被搶回一命。

陳偉華表示，傳統治療主動脈斷裂為側開胸手術修補動脈，或是直接更換一段人工血管，但因患者為多重創傷，因此術後併發症發生率可高達三成，還有16%的機率會發生下肢偏癱，造成患者後半生痛苦，安南醫院從2013年營運之初，心臟血管外科團隊就開始採用主動脈支架來搶救這類病患，已成功搶救7位這類的患者，平均年齡42.4歲，男性患者達9成，7成患者受傷都跟騎車有關，其中2位是酒駕。

在手術搶救主動脈斷裂後，又持續治療橫隔膜破損及顏面損傷等，並發現患者右側有腦梗塞的情況，患者表示，只記得自己騎車出門，後來發生什麼就不記得了，醫師研判可能中風失去意識，才導致車禍，醫院先後出動6科醫護人員協助治療，目前患者已出院，但仍在復健治療中。醫師則提醒如有高血壓一定要就醫控制，以免進一步惡化，造成難以挽回的後果。