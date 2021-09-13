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新冠肺炎輕症者也難逃 美專家：後遺症恐讓人提早失智

盼政府帶頭產業升級別走回頭路 部分基層豬農心情低落

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會周末與各縣市養豬協會溝通9月30日以後，是否維持廚餘養豬，初步規劃出方向。圖／讀者提供
農委會周末與各縣市養豬協會溝通9月30日以後，是否維持廚餘養豬，初步規劃出方向。圖／讀者提供

農委會欲輔導200頭以下的小型廚餘豬廠轉型或退場，其餘有條件允許200頭以上有蒸煮設備、在規範下使用廚餘養豬；消息在地方傳開，基層豬農心情低落，盼政府能帶領養豬產業升級，而非讓國家廚餘政策走回頭路，繼續把全體豬農暴露風險中。

養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，「我當然不能接受」；民主國家少數服從多數，為何現在世道變了？會吵的有糖吃，那麼原本守規矩的好學生如何自處？他說，消息傳來很多基層豬農情緒惡劣不開心；今年原物料上揚、運費增加，受傷最重的是絕大多數的飼料養豬戶，結果卻是廚餘養豬戶大喊成本增加，需要政府補助；他說，農業不應該要求專精、專業、科技，為何政府不能帶領產業提升，卻要一直補助廚餘養豬？養豬產業應同舟共濟，但現在政策是本末倒置、走回頭路。

他表示，現在停止廚餘養豬一個月，主要是降低含有非洲豬瘟病毒核酸的肉品進入養豬食物鏈中，若持續使用廚餘養豬，即便有蒸煮、未來仍發現破口漏洞，是誰應該承擔？這兩年因為新冠肺炎疫情影響，餐廳團膳少，學校也停課好長一段時間，所製造的事業廢棄物(廚餘)也略減，何不順勢而為禁止？

雲林陳姓豬農表示，早在2018年底，總統到虎尾座談時，就裁示要讓廚餘養豬改用飼料或補貼離牧，而兩年多來還有600多户在餵廚餘；不少廚餘養豬業者也是廚餘回收業者，一方面收廚餘自己餵豬，另一方面又可將廚餘轉賣更小的廚餘養豬戶，兩頭賺錢，不是豬愛吃廚餘，而是收回來的廚餘餵豬利潤最高。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，何必做半套？要就全面禁止，走私肉品根本防不甚防，非洲豬瘟病毒在關務署的破口貨運郵包，而農委會的破口就在廚餘養豬，連農委會主委8月月底也在臉書上說，擔心非洲豬瘟會經由廚餘，進入養豬場的食物鏈，這次禁止廚餘養豬一個月花五億，下次若真的危機來，恐怕要花百倍的經費還不夠賠。

廚餘問題多。本報資料照片
廚餘問題多。本報資料照片

廚餘 非洲豬瘟 農委會

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