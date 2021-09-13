獨／採折衷方案！ 十月起農委會擬有條件開放廚餘養豬

為降低非洲豬瘟風險，農委會9月禁止廚餘養豬一個月，10月份是否開放？根據本刊掌握的消息，農委會在「全面禁止廚餘養豬」及「有條件廚餘養豬」中折衷選擇後者；10月起，要求飼養登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫停使用廚餘養豬，同時輔導轉型或退場；另外，200頭以上養豬場，落實90度蒸煮1小時等再利用規定，可恢復廚餘養豬，相關細節仍待溝通後，對外宣布。

國際上非洲豬瘟疫情延燒，是否持續允許廚餘養豬爭論不休，三年前無定論，這次因越南母女郵寄外國肉品含有非洲豬瘟病毒核酸，引爆國內畜牧場危機，廚餘養豬風險再度搬上檯面，農委會暫停廚餘養豬一個月，花5億預算補貼業者飼料及清運，周末密集各縣市養豬團體開會，初步做出決策。

農委會副主委黃金城證實此事，他表示，會以畜牧場飼養200頭豬為分水嶺，主要是因為現行水汙法規上，飼養200頭豬的牧場，需要設置三段式汙水處理設備；農委會統計，200頭以下小場約有1000多場，若能全數轉飼料養豬或退場，未來10月後廚餘養豬的場數，會從原本的676場降為403場，集中在屏東、桃園、新北等地；而減少的總數量約4萬頭，相較於現階段在養頭數540萬頭相比，僅佔0.7%，對整體毛豬供應影響小。

黃金城表示，200頭以下畜牧場飼養經濟效益不大，若要養豬，政府也沒有權力干涉不能養，但必須符合法規，政府協助轉型，且要有附帶條件，將持續加強查緝，尤其是，馬路邊的廚餘桶，經過這次清查後，不能再繼續擺回來，也不允許小場自行到餐廳收廚餘廢棄物；他認為這方向，是對現有的廚餘養豬業者以及廚餘回收業者最折衷的方式。

中華民國養豬協會理事長楊杰表示，台灣毛豬九成吃飼料，有些有一定規模的養豬戶都投入蒸煮設備管理，這些也是廚餘養豬戶的身家財產，他們與飼料養豬戶一樣關心違法肉品入侵非洲豬瘟疫情，因此，政府祭出初期禁止200頭以下畜牧場廚餘養豬，主要在於這些小場比較無力設置環保、蒸煮設備，因此輔導轉型或退場，先將風險阻絕；至於200頭以上的廚餘養豬戶，則會加強查緝，確保蒸煮廚餘程序完備。