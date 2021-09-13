阿嬤料理魚鰭刺傷 數小時手腫成壞死性筋膜炎

1名88歲阿嬤在處理魚類時，左手不小心被魚鰭刺傷，即開始局部紅腫熱痛，且在幾個小時後就演變成壞死性筋膜炎，經送彰化基督教醫院後確診為「創傷弧菌」感染，幸好即時清創、完整抗生素治療後順利出院。

彰基急診暨重症醫學部主治醫師林記賢說，阿嬤的傷口不到1公分，當時以即時床邊超音波為阿嬤檢查，發現左手影像上有典型的鵝卵石形狀積液表現，隨即聯繫整形外科醫師做清創手術，最後確診為「創傷弧菌」感染，如果未即時處理，組織可能在幾小時內嚴重壞死，甚至有致死的可能。

彰化基督教醫學中心急診暨重症醫學部主任林晏任醫師提醒民眾，秋節家人團聚烤肉時，也常會處理到海鮮要特別小心，大部分海鮮都可能會有「創傷弧菌」，若處理海鮮不慎被刺傷，可能會引發「創傷弧菌」感染，若出現發燒、畏寒、患部紅腫熱痛等症狀時，須儘快就醫。

台灣位於亞熱帶，溫暖及中低鹽度海域有利於「創傷弧菌」的生長，生蠔等食物也可能受到該創傷弧菌污染，人們在處理受汙染的海產如魚貝類，或被魚具刺傷等都可能造成創傷弧菌感染。

年老、慢性肝病、肝硬化及免疫力低下的患者，創傷弧菌更容易感染並進入血液中，造成發燒寒顫、手足部水泡及壞死現象，傷口潰爛蔓延，甚至造成敗血性休克，死亡率可達50%。

韓國衛生部2020年也曾公告截至8月累計37例，至少5例死亡，2020年11月美國衛生部也公布以海灘文化聞名的佛羅里達州累計33例，其中6例死亡，尤其免疫系統較弱之高風險族群應特別注意預防。