今晚地震該地區50年最大！氣象局：屬能量釋放 非大地震前兆

今晚18時41分，台灣地區發生規模五點六地震，震央在南投縣政府東北東方約四十點九公里處，位於南投縣仁愛鄉，地震深度四十七公里，南投四級、台中四級、彰化四級、花蓮四級、宜蘭四級；苗栗、雲林、新竹、嘉義、台東三級；桃園、北市、高雄、台南二級；澎湖、屏東、馬祖一級。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次地震因為深度非常深，最大震度四級分布範圍很廣，大概分布整個中部地區，都有四級震度，往北、往南逐漸遞減。

他說，這地震有其特殊點，在這地區從1937年、50年的地震紀錄中搜尋發現，在這地區地震深度這麼深的，僅有這一次規模超過五；也就是過去五十年來，在三十多公里深的地震中，僅有三次超過規模四，今晚的地震規模五點六，深度四十七公里，過去五十年來從來沒有發生過，規模也沒有這麼大。

陳國昌表示，地震發生主要原因並無法確切認定，但推測是板塊推擠過程中，造成台灣受到擠壓的力量引起，這位置深入中央山脈，加上這位置屬於堅硬的變質岩地區，本來就不容易發生地震，也因此歷史上看到的地震數量這麼少，也沒辦法確定這地區是否有破碎帶存在；也因為這區域是屬於堅硬的岩塊，可能長期受到推擠，能量釋放次數非常少，也因此五十年來才發生三次規模四的地震，是因為長期能量累積，地質比較堅硬，某個點產生破裂，因此有了這物規模五點六的地震。

陳國昌說，推估後續的餘震應該非常少，但這兩三天，不排除還會有規模三到四的餘震，這是偶發性能量釋放，並非大地震前兆。

原能會表示，各核能電廠皆正常運作；台灣高鐵苗栗至彰化路段測得一級地震告警，造成4部列車（南下、北上各2部）一度暫時停車，經確認安全無虞後，目前已重新發車；高鐵公司已於地震發生後立即依照相關安全規定進行車站及軌道巡檢，目前受影響路段正進行慢速巡檢，並依規章逐步提速，此事件預計將造成部分列車延誤。

南投規模5.6地震 氣象局：與九二一成因不同

【中央社／台北13日電】

南投仁愛鄉今晚發生規模5.6地震。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，此次地震與九二一地震成因不同，且地質相對堅硬，未來3天可能有規模4左右的餘震，但應該次數不多。

根據中央氣象局最新資訊，今晚6時41分發生芮氏規模5.6地震，地震深度46.9公里，震央位於南投縣政府東北東方40.9公里（位於南投縣仁愛鄉），最大震度南投縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、宜蘭縣4級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，自1973年至今，以此次震央20公里的範圍內，總共只有10起地震，且規模都沒有超過5，今天這起是第11起、也是第一次規模超過5的地震，「是一個相當突然的地震」。

陳國昌提到，近期台灣各地的確地震發生頻率較多，評估是能量釋放，而今天的地震區域在過往較少有能量釋放的情況，因此才會出現規模5以上的地震。

陳國昌說，因為本次地震深度非常深，研判是在中央山脈內部長期擠壓所造成的地震，未來2、3天可能會有規模4左右的餘震，但應該次數不多、也不致於會有更大的地震發生；本次地震也是有監測以來深度最深的一次，前一次相近的深度要回到1979年，約46.2公里。

許多民眾會擔心是否與當年九二一地震有關，陳國昌解釋，九二一震央位於南投集集，是屬於斷層淺層地震，且地質相對來說較為脆弱，與本次地震不同；這次震央一帶結構多變質岩，相對堅硬很多，因此請民眾不用太擔心。