921前夕強烈一震 南投人驚：100公斤的鐵桶在搖

今天（13日）晚上6時41分在南投縣仁愛鄉發生芮氏規模5.6地震，震度之大幾乎是全台有感，中部地區更是感受明顯，南投、台中、彰化等地最大震度達4級，所幸目前並未傳出災情，但劇烈搖晃則讓不少南投人直呼「很可怕」。

中央氣象局表示，今晚6時41分有感地震，震央位置於北緯24.12度，東經121.02度，即在南投縣政府東北東方40.9公里，位於仁愛鄉，地震深度46.9公里，芮氏規模達5.6，南投、台中、彰化、花蓮、宜蘭等縣市最大震度4級。

其中，南投縣合歡山、埔里、國姓、玉山等地區震度達4級，奧萬大、日月潭、南投市、名間、信義等均為3級，魚池、竹山則為2級，南投縣消防局也立刻啟動災情查報機制，該局表示，經確認，目前暫無回報災情，後續將持續關注。

而芮氏規模5.6地震，因地震型態是「先上下再左右」，劇烈搖晃又剛好在921前夕讓不少南投人嚇壞了，甚至有人跑到屋外，直呼「超級有感」、「有夠大力」、「好可怕」，但也有少數民眾說「沒感覺」、「無感」。

林姓民眾說，當時她剛好席地而坐，明顯感受到地震是「先上下再左右」；張姓縣民說，地震發生時，他看到旁邊快100公斤的鐵桶在搖；潘姓民眾也說，先上下才左右搖，他家在10樓超有感，兒子還擔心的問他房子倒掉了嗎？

南投縣政府表示，縣長林明溱在地震後立即指示各單位盡速瞭解災況，消防局也立刻啟動災情查報機制，目前並未有特殊狀況發生；同時呼籲民眾，如有災情請立即通報119或110，同時牢記地震保密三步驟：趴下、穩住、掩護。