iPhone取消各配件 消基會促公平會調查

針對蘋果iPhone 12新機發表會宣布，新機隨盒將不再提供Lightning對應USB充電器與Ear Pods有線耳機的政策，此舉業已引起各地消費者的抗議；消基會秘書長徐則鈺表示，若蘋果公司不願給附充電器、耳機等配件時，就應該降低售價，消基會董事長黃怡騰也稱，會請公平會調查業者有無壟斷市場嫌疑。

消費者權益受損

歐盟近年來一直致力在各國手機和其他電器裝置的充電器規格的整合，以減少電子垃圾並降低碳排放量。但是蘋果自始即搭配自行研定規格的各種周邊配備，長期以來與其他手機無法相容，並引發資源重複購置的質疑聲浪。

消基會在記者會中說，蘋果公司宣布取消手機附隨充電器與有線耳機政策，勢必減少可觀的製造成本，是否合理反映於手機售價上，蘋果並未對此具體說明，反而以環保為由，取消手機使用的必要配件，令消費者的權益受到減損。而基於消費者保護原則的資訊揭露責任，蘋果公司亦未公開說明，似乎未對市場做出好的示範。蘋果公司改變盒裝配件意在減碳？還是銷售？

保障權利、兼具環保

消基會呼籲，蘋果手機應讓消費者有選擇權，在業者落實充電器接頭規格整合與統一之前，推動綠色消費固是企業長期的社會責任，但其實踐則不應以減損消費者權益為代價。因此，消基會慎重呼籲蘋果公司，在即將到來的iPhone13新機上市期間，重新思考並推出兼具環保與消費者權益的配件政策，妥適針對新舊果粉用戶，提供功能足以正常運作且不應減損手機最佳效能的充電套組及耳機配件，以保障消費者的權利。

針對現行取消充電器及有線耳機隨盒政策，蘋果公司應將成本合理反應於手機售價，讓民眾知悉資訊。為緩減日趨嚴重的電子垃圾汙染，呼籲蘋果公司應制定消費者取消配件的折價標準，讓消費者認同環保理念的同時，可以按自身使用需求，自主選擇與是否購買相關配件，以落實尊重消費「自主選擇」的消費權利。

尊重「自主選擇」權

如消費者選擇不需購買配件，則消費者可依標準價格，進行折抵，以落實並保障消費者的知情權、選擇權，亦能彰顯綠色消費的價值，產生消費市場的正向教育。

最後，智慧型手機持續推陳出新，運用的充電技術與設備也不斷升級，因此可能產生新舊系統相容與否的問題，消費者如誤把快充設備運用於不支援快充功能的手機上，除將影響手機的電池壽命，也增加維修頻率與花費，製造更多的資源浪費，呼籲業者應宣導消費者正確的充電器使用方式、商品加入防呆設計，避免消費者誤用造成權益受損。

【更多精采內容，詳見 】