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衣服洗好晾室內的「3缺點」 引過來人喊：讓阿嬤肺出問題！

聯合新聞網 / 綜合報導
每個人洗衣服及曬衣服的習慣都不太相同，但有些人礙於空間限制，只能將剛洗好的衣服曬在室內，有些人則可以在陽台曬衣服。 圖／ingimage
每個人洗衣服及曬衣服的習慣都不太相同，但有些人礙於空間限制，只能將剛洗好的衣服曬在室內，有些人則可以在陽台曬衣服。 圖／ingimage

每個人洗衣服及曬衣服的習慣都不太相同，但有些人礙於空間限制，只能將剛洗好的衣服曬在室內，有些人則可以在陽台曬衣服。對此便有網友好奇「衣服晾室內不好？」引內行人紛紛留言回應。

原PO在PTT女孩板上以「衣服晾室內不好」為題發文分享，以前大學住宿舍時，在公共空間曬衣服很容易被偷，再加上空間也不夠大，所以大家基本上都在室內曬，但最近她跟朋友聊天，朋友跟她說這樣其實很不好，因為洗衣劑會散發出來傷身，還會有黴菌之類的，便讓她好奇發文詢問「是真的嗎？」

此文一出，便有許多過來人點出3缺點：「曬不乾會發臭」、「濕氣重」及「沒乾容易發霉」，紛紛表示，「洗劑通常都會殘留，除非萬不得已，不然千萬不要曬在房間內」、「衣服曬室內會有不好聞的味道…以前沒注意都曬室內，直到某份工作離職時，人資好心提醒我要注意身上衣服的味道…臭味」、「我阿嬤肺出問題，醫生說是她長期在房間曬衣服，濕氣太重的緣故」、「高濕度適合各種細菌黴菌生長。」

對此，也有不少網友指出，「室內開除濕機就好，曬室外有時候反而曬好多天都不太乾，灰塵也超多」、「我曾經是堅持曬室外派，直到有次搬家搬到8樓後，身上一直長很癢的小紅點，不論我怎麼消毒殺蟲，同寢8人只有我長，後來上網查，發現是晾在陽台外的衣服床單有蟲，後來大消毒改曬屋內就沒事了」、「曬外面比較髒，一堆灰塵」、「可以曬室內，但是需要用除濕機。

除濕機 PTT 濕氣

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